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Giriş Tarihi: 13.08.2026

Türkiye-Azerbaycan arasında ‘altın’ dönem

Türkiye-Azerbaycan arasında ‘altın’ dönem
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Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Türk Altın İşletmeleri, Azerbaycan'ın devlet iştiraki AzerGold ile kapsamlı iş birliği için görüşmelere başladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, söz konusu iş birliği kapsamında taraflar arasında görüşmelerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, iş birliği kapsamında şirket tesislerinin kapasite kullanım oranlarının optimize edilmesinin ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi. Olası iş birliği; cevher tedarikinden ortak işletmeye yeni fırsatları gündeme taşıyacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Türkiye-Azerbaycan arasında ‘altın’ dönem
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