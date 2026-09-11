Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliğinde yeni dönem: Elektriğin TANAP’ı Türk dünyasını birbirine bağlayacak

"COP31'İN ANA TEMASINI ELEKTRİFİKASYON OLUŞTURACAK"

TANAP boru hattının bu yıl 100 milyar metreküp gaza ulaştığını ve TANAP'ın kurulduğu günden bugüne ilişkilerde çok önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Bayraktar, "Ama sizler de vurguladınız tabii bizim artık şimdi dünyanın elektrikleştiği ve elektrik çağına girdiğimiz bir dönemde ilişkilerimizde elektrik daha fazla öne çıkmaya başladı. Özellikle 3 tane çok önemli proje hakkında çalışıyoruz. Özellikle Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan'ın dörtlü yeşil enerji koridoru ki ben bunu elektriğin TANAP'ı olarak adlandırıyorum. Tabii son dönemde sağ olun davetinizle belki bizim de bir parçası olacağımız bu Karadeniz'in altından yine Avrupa'ya gidecek elektrik iletim hattı Romanya ve Macaristan'a ulaşacak. Bu 3 hatla beraber aslında Türkiye ve Azerbaycan dünyaya ve bölgeye yeni şeyler öneriyor. COP 31'in ana temasını elektrifikasyon oluşturacak. Bu elektrifikasyon daha çok elektrik üretimi, daha temiz enerji üretimi ve aynı zamanda daha çok elektrik bağlantısallığını gerekiyor. Daha çok enterkoneksiyona ihtiyacımız var. Zaten Antalya'ya giden yolda biz bu projeleri hayata geçirmek için sizlerle çalışıyoruz. Ümit ediyorum o toplantılarda belki devlet başkanlarımızın katılımıyla da bu özellikle dörtlü bahsettiğim Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan projesinin hukuki metninin imza altına alınması mümkün olabilecek. Bunlar için yoğun bir çalışmayı birlikte götürüyoruz. Ve inanıyorum ki biz bu örnek enerji işbirliğimizi yeni projelerle daha da kuvvetli hale getireceğiz" dedi.