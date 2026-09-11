Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliğinde yeni dönem: Elektriğin TANAP’ı Türk dünyasını birbirine bağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye 5. Enerji Forumu kapsamındaki program sonrası Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın arz güvenliği için şu anda Türkiye, Azerbaycan ile birlikte çok önemli bir rol oynuyor. Gerek üretim sahalarında birlikte iş birliğimiz, arama ve üretimdeki projelerimiz, SOCAR'la Türkiye Petrolleri'nin geliştirdiği projeler. Gerek Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) arasındaki tedarik anlaşmaları, uzun dönemli tedarik anlaşmaları. Ama özellikle bağlantısallık anlamında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları sizin de ifade ettiğiniz gibi çok çok önemli projeler. Şimdi bunlarla alakalı şunu konuşuyoruz. Artık bu mevcut altyapımızı, enerji altyapımızı nasıl tam kapasiteye çıkarabiliriz? Bakü-Tiflis-Ceyhan kapasitesi olan 1 milyon varile nasıl ulaşabilir? Bu anlamda gerek elektrikle gerek bu alanlarda Türk dünyasını bir araya getirecek bağlantısallık projelerini konuşuyoruz. Mevcut altyapılarımızın en üst düzeyde kullanılması birinci öncelik konularımızdan bir tanesi. Keza SOCAR'la Türkiye Petrolleri'nin gerek Türkiye'de, gerek Azerbaycan'da geçtiğimiz yıl Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası ile başlayan inşallah Karabağ'la devam edecek ve SOCAR'ın da Türkiye'de ve 3. ülkelerde ortaklaşa yapacakları arama projelerini bu anlamda istişare ediyoruz ve buralarda da somut projeleri inşallah ortaya koyacağız. Biz her yıl aslında yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattını bağlamak suretiyle çok önemli bir yeni bir bağlantı noktasını ortaya koyduk. Bizim Kilis üzerinden Suriye'ye doğal gaz iletim hattını bağlayarak ve Azerbaycan'dan gelen doğal gazı takas yoluyla Suriye'ye ihraç etme faaliyetimiz yine geçtiğimiz yıl sizlerin de katıldığı törenle hayata geçti ve bugüne kadar 1 milyar metreküpün üzerindeki gaz Suriye'ye ulaştı. Hakikaten bunlar çok önemli projeler. Keza Türkiye üzerinden Avrupa'ya sadece TANAP üzerinden değil Bulgaristan üzerinden ulaştırılan gaz miktarıyla bugün SOCAR 16 ayrı ülkeye gaz ihraç eder duruma geldi" dedi.
"COP31'İN ANA TEMASINI ELEKTRİFİKASYON OLUŞTURACAK"
TANAP boru hattının bu yıl 100 milyar metreküp gaza ulaştığını ve TANAP'ın kurulduğu günden bugüne ilişkilerde çok önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Bayraktar, "Ama sizler de vurguladınız tabii bizim artık şimdi dünyanın elektrikleştiği ve elektrik çağına girdiğimiz bir dönemde ilişkilerimizde elektrik daha fazla öne çıkmaya başladı. Özellikle 3 tane çok önemli proje hakkında çalışıyoruz. Özellikle Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan'ın dörtlü yeşil enerji koridoru ki ben bunu elektriğin TANAP'ı olarak adlandırıyorum. Tabii son dönemde sağ olun davetinizle belki bizim de bir parçası olacağımız bu Karadeniz'in altından yine Avrupa'ya gidecek elektrik iletim hattı Romanya ve Macaristan'a ulaşacak. Bu 3 hatla beraber aslında Türkiye ve Azerbaycan dünyaya ve bölgeye yeni şeyler öneriyor. COP 31'in ana temasını elektrifikasyon oluşturacak. Bu elektrifikasyon daha çok elektrik üretimi, daha temiz enerji üretimi ve aynı zamanda daha çok elektrik bağlantısallığını gerekiyor. Daha çok enterkoneksiyona ihtiyacımız var. Zaten Antalya'ya giden yolda biz bu projeleri hayata geçirmek için sizlerle çalışıyoruz. Ümit ediyorum o toplantılarda belki devlet başkanlarımızın katılımıyla da bu özellikle dörtlü bahsettiğim Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan projesinin hukuki metninin imza altına alınması mümkün olabilecek. Bunlar için yoğun bir çalışmayı birlikte götürüyoruz. Ve inanıyorum ki biz bu örnek enerji işbirliğimizi yeni projelerle daha da kuvvetli hale getireceğiz" dedi.
"BUNUN TÜM TÜRK DÜNYASINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Elektriğin TANAP'ı olarak nitelendirdiği proje ile ilgili konuşan Bakan Bayraktar, "Bu esas olarak dört ülke arasında geliştirmekte olduğumuz enterkoneksiyon projesi. Bu proje, ağırlıklı olarak Azerbaycan'daki üretimin Gürcistan'a, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ve ardından Bulgaristan'a ulaştırılmasını sağlayacak. Bu, temel olarak 2024 yılında COP29'un burada, Bakü'de gerçekleştirildiği dönemde geliştirmeye başladığımız önemli bir yeşil enerji projesi. Buradaki fikir, yine bu dört ülkeyi birbirine bağlamak. İlk adım olarak, bugün mevcut olan altyapıyı kullanarak başlamayı istiyoruz. Çünkü Türkiye ve Gürcistan arasında bugün fiilen işletmede olan 700 megavatlık enterkoneksiyon kapasitesi bulunuyor. Ayrıca Bulgaristan ile Türkiye arasında da enterkoneksiyon kapasitemiz var. Şimdi ise Nahçıvan-Türkiye enterkoneksiyonu üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan'ın Gürcistan ile de enterkoneksiyon kapasitesi bulunuyor. Dolayısıyla fikir, bu projeyi adım adım geliştirmek, mevcut altyapıyı kullanmak ve kapasiteyi artırarak ilerlemek. Bu nedenle bunun çok önemli bir proje olduğuna inanıyorum. Bunu Kazakistan ve Özbekistan ile imzaladığımız antlaşma ile birleştirdiğimizde ise bunun tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacağını düşünüyorum" dedi.