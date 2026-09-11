Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliğinde yeni dönem: Yeni projeler gündemde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 5'inci Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu kapsamında gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı. Bakan Bayraktar, ziyaret kapsamında Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Görüşmemizde; ülkelerimiz arasındaki köklü enerji ortaklığının mevcut durumunu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirebileceğimiz yeni iş birliği alanlarını değerlendirdik. Petrol ve doğal gazdan elektrik bağlantılarına, yenilenebilir enerjiden madenciliğe uzanan geniş bir alanda ortaklığımızı daha da derinleştirecek adımların yanı sıra üçüncü ülkelerle birlikte geliştirebileceğimiz projeler üzerinde durduk" ifadelerini kullandı.

İki ülke liderlerinin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda, Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliğini yalnızca ülkelerimizin değil, bölgemizin enerji arz güvenliğine ve refahına katkı sunacak yeni projelerle daha ileri taşımaya devam edeceğiz. Sayın Şahbazov'un ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz 5'inci Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu da bu güçlü ortaklığın yeni hedeflerini ve önümüzdeki dönemin yol haritasını şekillendirecek önemli bir platform olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör