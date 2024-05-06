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Giriş Tarihi: 7.5.2024

Türkiye batarya üretim üssü olacak

Türkiye batarya üretim üssü olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi batarya ve enerji depolama teknolojileri gibi yenilikçi teknoloji alanlarında küresel ölçekteki mega yatırım merkezilerinden biri haline getireceklerini söyledi. Tuzla'daki Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda kritik teknolojilerde üretim üssü olma hedefine Türkiye'yi bir adım daha yaklaştıracak önemli bir tesisin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Batarya ve enerji depolama teknolojileri alanındaki yatırımlara yönelimin de katlanarak yükseldiğini aktaran Kacır, "Dünyada batarya üretim kapasitesi 2.6 terawatt saat. 2030'da bu rakamın 3.5 9 terawatt saate ulaşacağı öngörülüyor. Bu tabloda elektrikli araçlar ve mobilite sektöründeki öncü olma iddiamızı kuvvetlendirmek ve pazar payımızı artırarak ülkemizi, 'bölgesel batarya üretim üssü' haline getirmek istiyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 78 milyar lirayı bulan ve 6 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlayacak 16 firmamızı teşvik sistemimizle destekliyoruz" dedi.
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Türkiye batarya üretim üssü olacak
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