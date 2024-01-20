Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye bor piyasasında küresel liderliğini sürdürüyor
Giriş Tarihi: 20.1.2024 15:18 Son Güncelleme: 20.1.2024 15:24

Türkiye bor piyasasında küresel liderliğini sürdürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'nin, 2023'te de yüzde 63'lük pazar payı ile liderliğini sürdürdüğünü bildirdi.

AA
Türkiye bor piyasasında küresel liderliğini sürdürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkelere göre dünya bor rezerv oranları paylaşıldı.

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'de, bilinen bor yataklarının Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek'te bulunduğu kaydedildi.

Paylaşımda, borun Türkiye'de yüzde 51 oranında cam, yüzde 17 oranında tarım, yüzde 14 oranında seramik, yüzde 1 oranında deterjan ve yüzde 17 pay ile de diğer alanlarda kullanıldığı belirtildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye bor piyasasında küresel liderliğini sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA