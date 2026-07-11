Türkiye dahil 50’den fazla ülke listede! Vergide küresel düzenleme Resmi Gazete’de

Çok uluslu şirketlere yönelik küresel asgari kurumlar vergisi uygulamasında önemli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi ile nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulanacağı ülkeler Resmi Gazete'de ilan edildi.

GÜVENLİ LİMAN KAPSAMINDAKİ ÜLKELER BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi kapsamında güvenli liman olarak değerlendirilecek ülkeler ile nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı ülkeler resmen tespit edildi.

Listede Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye başta olmak üzere 50'den fazla ülke yer aldı.

TÜRKİYE KÜRESEL ASGARİ VERGİ UYGULAYAN ÜLKELER ARASINDA

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ayrıca, "nitelikli gelirin dahil edilmesi esası" çerçevesinde küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisini uygulayan ülkeler de açıklandı.

Bu listede de Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya, Güney Kore, Kanada, Singapur, Yeni Zelanda ve çok sayıda Avrupa ile Asya ülkesi yer aldı.

AMAÇ ULUSLARARASI VERGİ UYUMUNU SAĞLAMAK

Düzenleme, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde asgari düzeyde kurumlar vergisi ödemesini hedefleyen uluslararası vergi reformları kapsamında hayata geçirildi.

Belirlenen ülkeler, güvenli liman uygulamaları ve nitelikli gelir hesaplamalarında esas alınacak.

KARAR GERİYE DÖNÜK UYGULANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerine ait kazançlar için uygulanacak. Böylece küresel asgari kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin uluslararası düzenlemeler Türk vergi mevzuatına uyumlu şekilde yürürlüğe girmiş oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör