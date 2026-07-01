Türkiye deniz ticaretinde yükselişte! Bakan Uraloğlu: 5,3 milyar TL ÖTV’siz yakıt desteği verdik

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini anımsatarak, Türk denizciliğinin bu büyük zafer gününün 100. yıl dönümünü yaşadıklarını söyledi.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın "denizlere hakim olan cihana hakim olur" sözünü hatırlatan Uraloğlu, bu veciz sözden feyz alan Türklerin Türk boğazlarında, Karadeniz'de, Ege'de ve Akdeniz'de tam anlamıyla deniz kontrolü sağlayarak okyanuslara açıldığını ve bir cihan imparatorluğu kurduğunu anlattı.

Uraloğlu, "denizci millet, denizci ülke" olma ülküsünün kendileri için sadece bir hedef olmadığını, denizci atalarına ve Türk milletine karşı en kutsal görevlerinden olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu ile yabancı devletlerin Türk deniz ticaretindeki hakimiyeti sona ermiş, kıyılarımız ve limanlarımız Türk Bayrağı altında Türk gemileri ve Türk firmalarıyla yönetilmeye başlamıştır. Bu yıl 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milletimizin denizlerine ve denizciliğe verdiği önemin en büyük ispatlarından birisidir. Bizler gemileri sadece denizden değil, karadan bile yürütmüş, tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Doğal bir yarımada olan, kara sınırlarının yaklaşık 3 katı deniz sınırına sahip ülkemiz için attığımız her adımda, milletimizi denizle yeniden buluşturmak hepimiz için öncelikli hedefimizdir."