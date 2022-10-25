Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km’den vurabiliyor

GÜÇLÜ DELİCİ BAŞLIK

Bu mühimmatı dünyada yapabilen ülke sayısı da oldukça az. Zira bu kadar küçük bir boyuta sahip olup da çok güçlü delici başlık kullanabilen bir bomba üretebildiğini Türkiye ve ABD dışında resmi olarak açıklayan başka bir ülke yok.