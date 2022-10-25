Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km’den vurabiliyor

Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tüm dünyada adından söz ettiren Baykar'ın Akıncı TİHA'da minyatür bombaları kullanacağı aslında yeni bir bilgi değil. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST etkinliğiyle ortaya çıkmıştı. Ancak ilk defa minyatür bombaların Akıncı TİHA üzerine entegre edildiği ortaya çıktı. Turuncu renkli olmasından ötürü ise test mühimmatı olduğu anlaşılıyor.
MİNBO MİNYATÜR BOMBA
ASELSAN üretimi MİNBO minyatür bombalar oldukça önem taşıyor. Yaklaşık 55 kilometrelik mesafeden 1 metre kalınlığındaki betonu delme ve patlama yeteneğine sahip bu bombalar, farklı güdüm sistemlerine sahip yetenekli bir hava-yer mühimmatı olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte, minyatür bombanın harp başlığını üreten ise TÜBİTAK-SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü).
DÜŞMAN UNSURLARA YÖNELİK CAYDIRICI OLACAK
Türk mühendisler tarafından geliştirilen Çoklu Taşıma Salanı sayesinde uçakların taşıdığı mühimmat sayısı da artıyor. Söz konusu sistemin uçaklara entegre edilmesinin ardından Türk savaş uçakları her kanatta 4 adet olmak üzere tek seferde 8 minyatür bomba taşıyabilecek. Bu da tek sortide 8 farklı kritik değerde hedefe angajman imkanını beraberinde getiriyor.
4 ADET MİNYATÜR BOMBA ATEŞLEYEBİLİYOR
Aynı şekilde Akıncı da normal şartlar altında her silah istasyonunda bir adet bu tarz bombayı taşıyabiliyordu. Yeni geliştirilen salan sistemiyle Akıncı'dan da gerektiği takdirde 4 adet minyatür bomba ateşlenebilecek.
50 KİLOMETRE MESAFEDEN 1 METRELİK BETONU DAHİ DELEBİLECEK
Sonuç olarak saatlerce havada kalabilen ve uzun menzillere sahip Türk insansız hava araçları, 50 kilometre mesafeden 1 metrelik betonu dahi delebilecek kabiliyette mühimmatları taşıyabilecek. Savaş uçakları ise bu yıkıcı güçle 8 farklı hedefe yönelebilecek. Tüm bu özellikleriyle minyatür bombaların düşmana korku salacağı kesin.