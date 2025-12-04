Türkiye doğalgazda merkez ülke oluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl toplam 106 milyar metreküplük uzun dönemli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik anlaşmaları imzalandığını bildirdi. Bakan Bayraktar, bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen 25. Dünya LNG Zirvesi kapsamında Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) enerji şirketleri ENI ve SEFE ile imzaladığı uzun dönemli LNG tedarik anlaşmalarının imza törenine katıldı.

155 MİLYAR METREKÜP

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, doğalgazın Türkiye'nin arz güvenliği için önemli olduğunu, bu kapsamda kaynakların çeşitlendirilmesi için ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi. Bu yatırımların etkilerinin görülmeye başlandığını vurgulayan Bayraktar, "Özellikle 2021- 2022 yıllarından sonra neredeyse Türkiye'nin gaz ihtiyacının, bazı yıllar 3'te 1'i kadarı LNG olarak Türkiye'ye gelmeye başladı.

Bu dünyada da dikkat çekici bir gelişme oldu" dedi. Bayraktar, imzalanan uzun dönemli 2 yeni LNG anlaşmasına ilişkin de şunları kaydetti: "Sadece bu yıl içerisinde, bu anlaşmalarla beraber 106 milyar metreküplük uzun dönemli anlaşma yaptık. Geçtiğimiz yıl eylülden beri yaptığımız anlaşmalarla bu rakam 155 milyar metreküplerin üzerine çıktı. Bu çok önemli bir miktar." Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye doğalgaz ihraç eder hale geldiğini belirterek, Türkiye'nin 60 milyar metreküplük tüketimiyle Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasası olduğunu söyledi. İç tüketimdeki yüzde 2-3'lük düşüşlerin dahi ihracat imkânı yarattığını aktaran Bayraktar, "Bu 2-3 milyar metreküplük gaz hacimleri Avrupa için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Türkiye'nin yoğun altyapı yatırımları kendi iç piyasasının dinamikleriyle beraber ülkemizi gazda bir merkez ülke konumuna getiriyor. Türkiye LNG'de ve doğalgazda, enerjide merkez ülke olma rolünde bu faaliyetleri devam ettirerek önümüzdeki yıllara gidecek" dedi.

10 YILLIK ANLAŞMA

BOTAŞ, Alman Devlet Şirketi SEFE ile imzaladığı anlaşma kapsamında 6 milyar metreküp, İtalyan ENI şirketi ile imzaladığı anlaşma kapsamında ise 5 milyar metreküp olmak üzere toplam 11 milyar metreküplük doğalgaza eş değer LNG tedarik edecek. Anlaşmalar, 2028'de başlayacak ve 10 yıl sürecek. Anlaşmalara ilişkin imzalar, Bakan Bayraktar refakatinde, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile SEFE Başkan Yardımcısı Jean Manuel Conil-Lacoste ve ENI Küresel Doğal Gaz ve LNG Portföy Direktörü Cristian Signoretto tarafından atıldı.



LNG KAPASİTESİ 5 KAT ARTIRILDI

Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 25. Dünya LNG Zirvesi'nde, küresel enerji liderleriyle bir araya gelerek Türkiye'nin enerji vizyonunu paylaştı. Bayraktar, "Arz güvenliğimizi sağlam temellere oturtmak adına 2016'dan bu yana attığımız stratejik adımlarla LNG gazlaştırma kapasitemizi 5 kat artırarak günlük 161 milyon metreküpe ulaştırdık. Bugün BOTAŞ vasıtasıyla 22 farklı ülke ve 33 şirketten gaz tedarik edebilen, Türkmenistan gazını ilk kez şebekesine katan ve ihtiyaç fazlasını Avrupa'ya ihraç edebilen esnek ve güçlü bir yapıya sahibiz. Türkiye, bölgesel bir doğalgaz ticaret merkezi olma vizyonunu adım adım gerçeğe dönüştürüyor" diye konuştu.