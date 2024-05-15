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Giriş Tarihi: 16.5.2024

Türkiye ekonomisine övgü

Türkiye ekonomisine övgü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) Türkiye ekonomisinin yeni programına övgü geldi. Fitch, Türkiye'nin yabancı para borçlanma aracı ihraçlarının yatırımcı duyarlılığının artmasıyla canlandığını ve bu durumun yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığının bir işareti olduğunu ifade etti. EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, ekonomi politikalarında dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileştiğini söyledi. AB Komisyonu da Türkiye'de ekonomik yeniden dengelenmenin yılın ikinci yarısında hızlanmasının beklendiğini bildirdi.
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Türkiye ekonomisine övgü
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