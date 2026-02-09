Türkiye elektrikli araç üssü oluyor

Hyundai'nin 250 milyon euroluk yatırımla İzmit'te üreteceği elektrikli Ioniq 3 için son viraja girildi. Yeni modelin tanıtımı nisanda Milano Tasarım Fuarı'nda gerçekleşecek. B segmentinde konumlanacak ve Hyundai'nin E-GMP platformunda üretilecek Ioniq 3'ün ağustosta bantlardan inmeye başlayacak. Hyundai, Togg'dan sonra Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka olacak. Eylülden itibaren Türkiye ve Avrupa pazarlarında satışına başlanacak. Fabrikadaki üretimin yüzde 80'i Avrupa'ya ihraç edilecek.

KİLİT ROL OYNUYOR

Bu arada Hyundai Motor, önümüzdeki 18 ay içinde beş adet yeni hibrit ve elektrikli model satışa sunacak. Markanın 2027'e kadar tüm modellerinin elektrikli versiyonları bulunacak. Elektrikli otomobil pazarında iddiasını artıran Hyundai'nin bu iddialı hedeflerine ulaşmasında Türkiye de kilit rol oynuyor.