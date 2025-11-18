Türkiye elektrikli araçta vites yükseltti: 10 yılda 4,2 milyon hedefi

Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi güçlü büyümesini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2025 verilerine göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 308 bin 217'ye ulaştı. 2024 sonunda 183 bin 776 olan araç sayısı, son bir yılda yüzde 68'in üzerinde artış gösterdi. Bu ivme, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yüksek senaryolu büyüme tahminleri ile uyumlu ilerliyor.

EPDK'nın 2024 tahmin raporuna göre yüksek senaryoda 2025 sonunda 361 bin 893, 2030'da 1 milyon 679 bin 600, 2035'te de 4 milyon 214 bin 273 elektrikli araç trafikte olacak. Bu veriler, Türkiye'nin elektrikli mobilite dönüşümünde hız kesmeyen bir ivmeye sahip olduğunu ortaya koyuyor.