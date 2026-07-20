Türkiye en düşük enerji faturasında ilk 10’da

Enerji fiyatları son yıllarda küresel ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. GlobalPetrolPrices'in hazırladığı araştırma, ülkelerde kişi başına yıllık enerji harcamalarını karşılaştırarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre dünyanın en yüksek enerji faturalarını ödeyen ülkeler ağırlıklı olarak Kuzey ve Batı Avrupa'da bulunuyor. Listenin ilk sırasında yıllık kişi başına 1.926 dolar ile İsveç var. İsveç'i 1.786 dolar ile Finlandiya ve 1.709 dolar ile Avusturya takip ediyor. İlk 10'da yer alan ülkelerin tamamına yakını Avrupa'dan oluşurken Almanya, Danimarka, İsviçre, Fransa, İtalya ve Hollanda da yüksek enerji harcamalarıyla dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DE 135 DOLAR

Türkiye'de kişi başına yıllık enerji harcaması 135 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamla Türkiye, 60 ülkelik sıralamada 53'üncü sırada yer aldı. Türkiye; Ukrayna'nın ardından gelirken Dominik Cumhuriyeti, Belarus, Ekvador, Ürdün, Kazakistan, Vietnam ve Senegal'in önünde yer aldı. Enerji uzmanlarına göre Türkiye'de enerji harcamalarının Avrupa'nın oldukça altında kalmasında devlet destekleri, uygulanan tarife sistemi ve hane halkının gelir düzeyi etkili oluyor.

ABD 16'NCI SIRADA YER ALDI

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD ise yıllık kişi başına 1.042 dolarlık enerji harcamasıyla listenin 16'ncı sırasında yer aldı. Birleşik Krallık 17'nci, Güney Kıbrıs 18'inci, Yunanistan ise 21'inci sırada bulunuyor. Enerji uzmanlarına göre Türkiye'de enerji harcamalarının Avrupa'nın oldukça altında kalmasında devlet destekleri, uygulanan tarife sistemi ve hane halkının gelir düzeyi etkili oluyor. Buna karşın enerji ithalatına bağımlılık, döviz kuru hareketleri ve doğal gaz maliyetleri fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.