Türkiye, Endonezya’nın Avrupa’ya açılan kapısı oldu

Endonezya, Avrupa tekstil ve hazır giyim pazarına ulaşmak için Türkiye'yi stratejik merkez olarak konumlandırdı. Endonezyalı sektör temsilcileri, iki ülke arasında ticaret, yatırım ve üretim alanındaki iş birliklerini büyütmeyi hedefliyor. İstanbul Fashion Connection (IFCO), Endonezya tekstil ve moda sektörünün Avrupa pazarına açılmasında önemli bir buluşma noktası oldu. Endonezya, 14-18 Ekim 2026'da Cakarta'da düzenlenecek Uluslararası Mütevazı Moda Festivali IN2MOTIONFEST'in uluslararası tanıtımını IFCO'da gerçekleştirdi. Endonezya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ndari Surjaningsih, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'ya erişimde stratejik konumda bulunduğunu belirterek, "İstanbul, tekstil ve hazır giyim endüstrisi açısından dünyadaki en iyi yerlerden biri. Türkiye, köklü endüstrisi ve güçlü konumuyla dünyanın önemli mütevazı moda merkezlerinden biri" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör