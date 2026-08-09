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Giriş Tarihi: 9.08.2026

Türkiye enerjisini 3 kıtada büyütüyor

Küresel enerji denklemindeki yerini her geçen gün sağlamlaştıracak adımlar atan Türkiye, faaliyetlerini üç kıtaya ulaştırdı. Enerji Bakanı Bayraktar, “Enerji piyasasında güçlü konumuna geliyoruz” dedi

Türkiye enerjisini 3 kıtada büyütüyor
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Enerji arz güvenliği için yurtiçinde yaptığı yatırımların yanı sıra yurtdışında da büyümesini sürdüren Türkiye'nin yurt dışı enerji stratejisi 3 kıtada kara ve denizde güçlü ortaklıklarla büyüyor. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda üç kıtada faaliyet gösterdiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor. Bu stratejinin merkezinde TPAO'nun günlük 1 milyon varil petrol eşdeğeri hidrokarbon üretim kapasitesine sahip uluslararası bir enerji şirketine dönüştürülmesi hedefi bulunuyor" dedi.

KERKÜK'TEN SOMALİ'YE GÜÇLÜ KONUM
Azerbaycan'da Türkiye'nin ilgilendiği hidrokarbon sahalarıyla farklı birçok proje geliştirileceğini anlatan Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışındaki enerji yatırımlarının yalnızca petrol ve doğal gaz üretimini artırmayı hedeflemediğini, aynı zamanda ülkenin teknik bilgi birikimini, teknolojisini, sermayesini ve faaliyet kapasitesini uluslararası pazarlara taşımayı amaçladığını ifade etti.

KÜRESEL DENKLEMDE SÖZ SAHİBİ
Atılan her uluslararası adımın, Türkiye'yi enerji kaynaklarına erişen bir ülkeden enerji üreten, yatırım yapan, ortaklık kuran ve küresel enerji denkleminde söz sahibi olan bir ülkeye dönüştüğünü ifade eden Bayraktar, TPAO'nun uluslararası büyüme stratejisinin en önemli adımlarından birinin Irak'ta atıldığını, Somali'deki çalışmaların da Türkiye'nin uluslararası hidrokarbon arama stratejisinin en somut örneklerinden biri olduğunu anlattı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji üreticisi ülkelerle uzun vadeli stratejik ortaklıklar geliştirirken, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacak işbirliklerini de güçlendirdiğini belirtti.

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Türkiye enerjisini 3 kıtada büyütüyor
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