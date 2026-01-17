Türkiye havacılıkta uçuşa geçti! Pist mesafesi Ankara–Çorum mesafesine Ulaştı

TÜRKİYE'DEN 67 ÜLKEDE 1,5 MİLYAR İNSANA ERİŞİM İMKANI

Yazılı açıklamasında Türkiye'nin jeopolitik konumunun havacılık açısından büyük bir avantaj sunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, ülkenin 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkede yaşayan yaklaşık 1,5 milyar insana erişim imkânı bulunduğunu ifade etti. Bu potansiyeli dikkate alarak ulaştırma politikalarını küresel vizyonla ve bütüncül bir yaklaşımla planladıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının, atıl durumdaki tesislerin yenilenmesi ve yeni yatırımlarla birlikte 58'e yükseltildiğini aktardı. Aynı dönemde pist altyapısında da ciddi ilerleme sağlandığını dile getiren Uraloğlu, yapılan yatırımlar sayesinde Türk sivil havacılığının operasyonel kapasitesinin güçlendiğini kaydetti.