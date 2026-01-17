Türkiye havacılıkta uçuşa geçti! Pist mesafesi Ankara–Çorum mesafesine Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha eklediklerini belirterek, "Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'DEN 67 ÜLKEDE 1,5 MİLYAR İNSANA ERİŞİM İMKANI
Yazılı açıklamasında Türkiye'nin jeopolitik konumunun havacılık açısından büyük bir avantaj sunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, ülkenin 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkede yaşayan yaklaşık 1,5 milyar insana erişim imkânı bulunduğunu ifade etti. Bu potansiyeli dikkate alarak ulaştırma politikalarını küresel vizyonla ve bütüncül bir yaklaşımla planladıklarını belirtti.
Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının, atıl durumdaki tesislerin yenilenmesi ve yeni yatırımlarla birlikte 58'e yükseltildiğini aktardı. Aynı dönemde pist altyapısında da ciddi ilerleme sağlandığını dile getiren Uraloğlu, yapılan yatırımlar sayesinde Türk sivil havacılığının operasyonel kapasitesinin güçlendiğini kaydetti.
133 ÜLKEDE AYNI NOKTAYA UÇUYORUZ
Türkiye'nin havacılıktaki altyapı hamlelerini uluslararası alanda yapılan anlaşmalarla desteklediğini belirten Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması sayısının 2003'te 81 iken bugün 175'e çıktığını bildirdi. Dış hat uçuş ağının da önemli ölçüde genişlediğini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin artık 133 ülkede 356 noktaya uçtuğunu söyledi.
Bu gelişmelerin yolcu sayılarına da doğrudan yansıdığını ifade eden Uraloğlu, 2025 yılında transit yolcular dahil toplam yolcu sayısının 247 milyon 163 bine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı. Türkiye'nin bu rakamla Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak küresel ölçekte dikkat çekici bir başarı elde ettiğini ifade etti.
ESENBOĞA BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILACAK
Uraloğlu ayrıca, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Esenboğa Havalimanı kapasite artırım projesinin ilk etabının hizmete açılacağını belirterek, 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pist, modern hava trafik kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesislerin yolcuların kullanımına sunulacağını kaydetti.