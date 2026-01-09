Türkiye Hayat Emeklilik’ten BES yaptıranlara avantajlı kampanya!

Türkiye Hayat Emeklilik, tasarruf bilincini ve sigortalılık oranını artırmayı hedeflemenin yanı sıra Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımı da teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında; 2.500 TL ve üzeri tutarda katkı payı ödeyerek yeni Bireysel Emeklilik Sözleşmesi başlatan katılımcılara Türkiye Sigorta Kasko, Konut ve Sağlık sigortalarında peşin fiyatına 12 taksit imkânı ve yüzde 10 indirim sağlanıyor.

ÇAKMAK: "SİGORTAYI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ…"

Sigortalılarına değer katan çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak; "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak sigortayı herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu doğrultuda; bireysel ürünlerimiz arasında yer alan Kasko ve Sağlık ürün grubumuzda müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, 2026 yılı ilk aylarında fiyat artışına gitmeden, 2025 yılı fiyatları ile ilerleme kararı aldık. Buna ek olarak; sağladığımız peşin fiyatına 12 taksit ve ek yüzde 10 indirim avantajlarımızla da sigorta ürünlerinin daha rahat ulaşılabilir olması yönünde önemli bir adım attık" dedi.

TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK'İN FON GETİRİLERİ, BİRİKİMLERE SEKTÖR ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR KATKI SUNUYOR…

Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü; "Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminde ek bir gelir elde etmek ve uzun vadeli birikim yapmak isteyenler için en etkili tasarruf ve birikim yöntemlerinin başında geliyor. Türkiye Hayat Emeklilik olarak da fon getirilerimizdeki başarılı performans ile katılımcılarımızın birikimlerine yüksek katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birkaç rakamla bunu somutlaştırmak isterim. 2025 yılı BES'in (OKS dahil) sektör ortalama getirisi %58 iken, Türkiye Hayat Emeklilik'in fon getirisi %65 olarak sektörün üzerinde gerçekleşti. Yeni yılda da fonlarınızı etkin yönetmeye devam ederek, BES katılımcılarımızın birikimlerini reel olarak korumaya devam etme kararlılığındayız.

1 Ocak 2026 itibarıyla başlattığımız kampanyamızla da BES'in daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor ve hem bireysel kazanımları hem de ülke ekonomisine olan katkıyı artırmayı amaçlıyoruz. Uygulamaya aldığımız yeni kampanyamızla BES yaptıran katılımcılarımıza kasko, konut ve sağlıkta ek yüzde 10 indirim ile birlikte peşin fiyatına 12 taksit avantajıyla ödeme kolaylığı sunuyoruz. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak ülkemize, milletimize ve bizi tercih eden milyonlara duyduğumuz güvenle, sigortalılarımızın yanında olmaya 2026 yılında da devam edecek; tasarruflarının ve varlıklarının güvencesi olmayı sürdüreceğiz."

Kampanyaya katılmak ve avantajlardan faydalanmak isteyenler, www.turkiyesigorta.com.tr adresinden veya mobil uygulaması üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir