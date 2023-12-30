Türkiye helal ekonomide ilk 20’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik önemine dikkat çektiği 'Helal' pazarının büyüklüğü 5 trilyon doları aştı. 5 yılda 10 trilyon doları bulması beklenen helal ekonomisi, dünyada en çok yatırım yapılan alanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda Türkiye de çalışmalarını hızlandırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) Helal Ekonomi Raporu'na göre Türkiye, Endonezya ve Malezya, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardı. Müslüman ülkelerdeki tüketiciler tarafından gıdaya yapılan harcamaların 2022'de 1 trilyon doları aştığını belirten Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, bunun 2026 yılına kadar 1.5 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini kaydetti.Helal belgeli ürünlerin hem temiz hem de sağlıklı olması sebebi ile helal hassasiyetine sahip olan Müslümanlar tarafından tercih edildiğini anlatan Ete, "Diğer inançlara mensup kişiler tarafından da sağlıklı olması sebebi ile helal belgeli ürünler tercih edilmeye başlandı. Ayrıca Filistin'de yaşanılan savaş ile yayılan boykotlar da helal ürünlere olan talebi artırdı. Tüm bu sebeplerin piyasada yarattığı hareketlilik ihracat oranlarını da hızla artırmaya başladı. Türkiye helal ihracatında ilk 20'ye girmeyi başardı. Ancak bu payı daha da yukarı taşıyarak ilk 10'a girme potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.HELAL ürünlere artan talebin dünyanın en büyük 'helal organizasyonu' olan Helal Expo Fuarı'na olan ilgiyi artırdığını anlatan Yunus Ete, bu fuara katılan firmaların sektörden aldığı payın her geçen gün arttığını kaydetti. 2024 yılının kendileri için çok büyük önem arz ettiğini anlatan Yunus Ete, "2024'te Helal Expo Fuarı'nın (World Halal Summit- WHS) 10'uncu kez düzenleyeceğiz. Her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyüttüğümüz fuarımıza katılımcı firma sayısı da düzenli olarak arttı. Fuarın 10'uncu yılında 500'e yakın firmayı bu potansiyel ile bir araya getireceğiz" dedi. 2023'te düzenledikleri fuara 110'u aşkın ülkeden 10 bini yabancı, 40 bine yakın kişinin katıldığını aktaran Ete, "1.5 günde işletmeler arası 2 bin B2B görüşme gerçekleştirdi. Yabancı firmalar B2B görüşmelerden çok verim elde etti. O nedenle 2024 fuarı için şimdiden yerlerini ayırttı" diye konuştu.