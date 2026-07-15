Türkiye hidroelektrikte rekor kırdı: Temiz enerji payı yüzde 60’ı aştı, doğal gaz kullanımı sert düştü

Türkiye, 2026 yılının ilk aylarında elektrik üretiminde önemli bir başarıya imza attı. Güçlü yağışlar ve barajlardaki yüksek doluluk oranı sayesinde hidroelektrik santrallerinin üretimi rekor seviyeye çıkarken, doğal gaz kullanımında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Bu gelişme hem enerji sektöründeki karbon salımını düşürdü hem de ithal doğal gaza olan bağımlılığın azalmasına katkı sundu.

Türkiye'deki bu dönüşüm yalnızca iç enerji piyasasını değil, Avrupa doğal gaz piyasasını da etkileyen önemli gelişmeler arasında yer aldı.