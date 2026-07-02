Türkiye-Hollanda ticaretinde yeni dönem! JETCO Protokolü imzalandı, hedef 15 milyar dolar

VİZE KOLAYLIĞI VE E-TİCARET GÜNDEMDE

Bakan Bolat, iş insanları ve tır şoförleri başta olmak üzere vize süreçlerinin kolaylaştırılmasının öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

Bolat ayrıca Türkiye'nin 115 milyar doları aşan hacmiyle bölgenin en hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından biri olduğunu belirterek dijital ticaret alanındaki iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

TÜRK MÜTEAHHİTLERDEN 4,7 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Türk müteahhitlerinin Hollanda'da bugüne kadar 4,7 milyar dolar değerinde 69 proje üstlendiğini belirten Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün ise 1972'den bu yana dünya genelinde 562 milyar doları aşan büyüklükte 12 bin 901 projeyi tamamladığını söyledi.

Bolat, Türk Eximbank ile Hollandalı ihracat kredi kuruluşu Atradius arasında üçüncü ülkelerde yürütülecek projeler için reasürans anlaşması yapılmasını da önerdi.

İş forumunda da Hollanda'nın Avrupa'da en fazla Türk vatandaşı barındıran üçüncü ülke olduğunu, 450 binden fazla Türk vatandaşının bu ülkede yaşadığını belirten Bolat, Hollanda'daki Türk girişimcilerin sahip olduğu 25 bin şirketin 80 bin kişiye istihdam sağladığını, 6 milyar avroluk yatırım ve 8 milyar avroluk yıllık ciro ürettiğini anlattı.

Türkiye'nin 1,6 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olduğuna, gelecek hafta NATO Zirvesi'ne, kasım ayında da COP31 İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacağına işaret eden Bolat, Brüksel'e yönelik Türkiye-AB tedarik zincirlerini bozacak korumacı önlemlerin AB'nin kendi rekabet gücünü de zayıflatacağı mesajının birlikte verilmesi çağrısında bulundu.

HOLLANDALI BAKANLARDAN DESTEK MESAJI

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerdsma da iki ülke arasındaki güven ve öngörülebilirlikten memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye ile ticaretin son 5 yılda iki katına çıktığını, kısa vadede 15 milyar, 2030'da ise 20 milyar dolarlık hedef üzerinde mutabık kaldıklarını ifade etti.

Sjoerdsma, Türkiye ile ilişkilerde güven ve öngörülebilirliğin belirleyici unsurlar olduğunu vurguladı.

Hollanda Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Michiel Sweers de Türkiye'nin, hem AB hem de NATO için kritik ortak olduğunu, Türkiye pazarında 3 bin Hollandalı firma, Hollanda'da ise yüzlerce Türk işletmesinin faaliyet gösterdiğini, JETCO'nun bu işbirliğinin sürdürülmesi için en uygun platform olduğunu söyledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör