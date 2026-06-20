Türkiye iklim diplomasisine mühür atıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi'nde iklim kriziyle mücadelede Türkiye'nin yol haritasını anlattı. Kurum, "COP31'i sadece bir zirve değil, büyük bir iklim seferberliği olarak görüyoruz" dedi. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma vizyonuna bağlılıkla çalıştıklarını belirten Kurum, "Yakın zamanda dünyayla paylaştığımız Antalya 2035 hedefleriyle bu yürüyüşü daha ileri taşıdık. Türkiye'nin Antalya 2035 hamlesi, ülkemizin iklim diplomasisine attığı güçlü bir mühürdür" diye konuştu. Türkiye'nin ev sahipliği için hazırlıklarını sürdürdüğü COP31 sürecine değinen Kurum, "Verilen sözlerin projeye, projelerin de sahadaki sonuçlara dönüştüğü büyük bir iklim seferberliği hedefliyoruz. Diyalogla güveni büyütecek, uzlaşıyla yol açacak, aksiyonla geleceği değiştireceğiz" dedi. İklim değişikliğiyle mücadelede finansmanın önemine dikkat çeken Bakan Kurum, gelişmekte olan ülkelerin yeterli kaynaklara erişemeden dönüşüm gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını söyledi.

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