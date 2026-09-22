Türkiye ile anlaşmanın ardından geldi! İki ülke arasında vize muafiyeti kararı

İKİ ÜLKE ARASINDA VİZE MUAFİYETİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı. Bölgesel krizlerin çözümü için yürütülen diplomatik çabalar da değerlendirildi.

Görüşmenin ardından iki bakan, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine kısa süreli seyahatlerde karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı imzaladı.