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Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:02 Son Güncelleme: 22.09.2026 15:06

Türkiye ile anlaşmanın ardından geldi! İki ülke arasında vize muafiyeti kararı

Suudi Arabistan ile Pakistan, diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine kısa süreli seyahatlerde karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmaya imza attı. Anlaşma, iki ülke arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından geldi.

AA Ekonomi
Türkiye ile anlaşmanın ardından geldi! İki ülke arasında vize muafiyeti kararı
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Suudi Arabistan ile Pakistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine kısa süreli seyahatlerde karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşma imzalandı. Anlaşma, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen görüşme kapsamında iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından imza altına alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDA VİZE MUAFİYETİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı. Bölgesel krizlerin çözümü için yürütülen diplomatik çabalar da değerlendirildi.

Görüşmenin ardından iki bakan, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine kısa süreli seyahatlerde karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı imzaladı.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI'NIN ARDINDAN GELDİ

İki ülke arasındaki vize muafiyeti anlaşmasının, geçen ay imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından gelmesi dikkati çekti.

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması" imzalanmıştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Türkiye ile anlaşmanın ardından geldi! İki ülke arasında vize muafiyeti kararı
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