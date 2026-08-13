Türkiye ile Bulgaristan’ı birleştirecek yeni tren hattı için önemli adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki demir yolu bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Uraloğlu, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma bağlarımızı daha da güçlendirmek, iş birliğimizi yeni adımlarla ileri taşımak için Sofya'dayız. Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Sayın Georgi Peev ve heyetiyle heyetler arası görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.