Türkiye ile Bulgaristan’ı birleştirecek yeni tren hattı için önemli adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki demir yolu bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Uraloğlu, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma bağlarımızı daha da güçlendirmek, iş birliğimizi yeni adımlarla ileri taşımak için Sofya'dayız. Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Sayın Georgi Peev ve heyetiyle heyetler arası görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
DEMİR YOLU TRAFİĞİ İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR
Görüşmede ele alınan konulara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Kalkınma Yolu kapsamında artacak demir yolu trafiğine yönelik uluslararası taşımacılığın geliştirilmesinin değerlendirildiğini belirtti.
Uraloğlu, ikinci demir yolu bağlantısı ile Plovdiv–Svilengrad–Türkiye sınırı hattının bazı kesimlerinin çift hatta çıkarılmasına yönelik çalışmaların da görüşüldüğünü açıkladı.
Bakan Uraloğlu, "İki ülke arasındaki güçlü ulaştırma bağlantılarının Avrupa ile Asya arasındaki ticaret ve taşımacılığa daha büyük katkı sağlaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.