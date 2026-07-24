Türkiye ile Endonezya arasında çalışma hayatında yeni dönem! Bakan Işıkhan duyurdu

Türkiye ile Endonezya arasında çalışma hayatı ve istihdam politikalarında işbirliğini geliştirecek yeni bir adım atıldı. Türkiye-Endonezya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Endonezya İşgücü Bakanı Yassierli ve beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla Cakarta'da gerçekleştirildi.
2026-2027 EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Toplantıda iki ülke arasındaki çalışma hayatı işbirliğini daha kurumsal ve somut hale getirecek protokole imza atıldı.
İmzalanan protokolle 2026-2027 Eylem Planı'nın resmen yürürlüğe gireceğini açıklayan Bakan Işıkhan, plan kapsamında iki ülkenin çok sayıda alanda ortak çalışma yürüteceğini bildirdi.
Işıkhan, "Eylem Planı kapsamında istihdam politikaları, iş gücü piyasaları, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının dijital dönüşümü ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin yanı sıra iş teftişinin etkinliğinin artırılması, ulusal yeterlilik sisteminin güçlendirilmesi ve mesleki eğitim ile beceri geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi mümkün olacaktır" dedi.
İSTİHDAMDAN MESLEKİ EĞİTİME KADAR İŞBİRLİĞİ
Yeni eylem planıyla Türkiye ve Endonezya arasında özellikle çalışma hayatına yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedefleniyor.
Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak, görev alanımıza giren tüm konularda Endonezyalı dostlarımızla bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya her zaman hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Geliştireceğimiz işbirliğinin yalnızca bakanlıklarımıza değil, her iki ülkenin çalışanlarına, işverenlerine ve vatandaşlarına da somut katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"
Ortak Çalışma Komisyonunun ilk toplantısının gerçekleştirildiğine dikkat çeken Işıkhan, mekanizmanın iki ülkenin ortak hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli rol üstleneceğini söyledi.
Işıkhan, "Ortak Çalışma Komisyonu toplantılarının, bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin hayata geçirilmesi bakımından son derece önemli bir mekanizma olduğuna inanıyorum. Her alanda olduğu gibi çalışma hayatı ve istihdam politikaları alanında da bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların karşılıklı paylaşılmasını son derece değerli görüyorum" diye konuştu.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER 4 ASIR ÖNCESİNE UZANIYOR
Türkiye ile Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 2026'da 76'ncı yıl dönümüne ulaştığını hatırlatan Bakan Işıkhan, iki ülke arasındaki tarihi bağların yaklaşık dört asır öncesine dayandığını belirtti.
İki ülkenin stratejik ortak ve İslam dünyasının önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Işıkhan, ilişkilerin yalnızca ikili değil, bölgesel ve küresel düzeyde de önem taşıdığını söyledi.
Türkiye ile Endonezya'nın ILO, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve MIKTA gibi çok taraflı platformlarda yakın işbirliği içerisinde olduğunu hatırlatan Işıkhan, ilişkilerin 2011'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini kaydetti.
"İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞTİRİLMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto arasındaki ilişkilere de değinen Işıkhan, "Son yıllarda artan karşılıklı üst düzey temasların yanı sıra çalışma hayatı alanındaki ilişkilerimizin de her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kardeş ülke Endonezya'daki muhataplarımızla ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İki ülkenin çalışma alanındaki işbirliğinin temellerinden birinin 2023'te imzalanan İşbirliği Mutabakat Zaptı olduğunu belirten Işıkhan, Endonezya İşgücü Bakanı Yassierli ile 17 Ekim 2025'te Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede söz konusu mutabakatın somut projelerle desteklenmesi için eylem planı hazırlanması konusunda anlaştıklarını hatırlattı.
Bakan Işıkhan, program kapsamında Endonezyalı Göçmen İşçileri Koruma Bakanı Mukhtarudin ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.