Türkiye ile Endonezya arasında çalışma hayatında yeni dönem! Bakan Işıkhan duyurdu

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER 4 ASIR ÖNCESİNE UZANIYOR

Türkiye ile Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 2026'da 76'ncı yıl dönümüne ulaştığını hatırlatan Bakan Işıkhan, iki ülke arasındaki tarihi bağların yaklaşık dört asır öncesine dayandığını belirtti.

İki ülkenin stratejik ortak ve İslam dünyasının önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Işıkhan, ilişkilerin yalnızca ikili değil, bölgesel ve küresel düzeyde de önem taşıdığını söyledi.

Türkiye ile Endonezya'nın ILO, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve MIKTA gibi çok taraflı platformlarda yakın işbirliği içerisinde olduğunu hatırlatan Işıkhan, ilişkilerin 2011'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini kaydetti.

"İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞTİRİLMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto arasındaki ilişkilere de değinen Işıkhan, "Son yıllarda artan karşılıklı üst düzey temasların yanı sıra çalışma hayatı alanındaki ilişkilerimizin de her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kardeş ülke Endonezya'daki muhataplarımızla ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin çalışma alanındaki işbirliğinin temellerinden birinin 2023'te imzalanan İşbirliği Mutabakat Zaptı olduğunu belirten Işıkhan, Endonezya İşgücü Bakanı Yassierli ile 17 Ekim 2025'te Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede söz konusu mutabakatın somut projelerle desteklenmesi için eylem planı hazırlanması konusunda anlaştıklarını hatırlattı.

Bakan Işıkhan, program kapsamında Endonezyalı Göçmen İşçileri Koruma Bakanı Mukhtarudin ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör