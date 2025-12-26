Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 07:48

Türkiye ile Hong Kong arasında vergi anlaşması yürürlükte!

Türkiye ile Hong Kong arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeyi ve vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçlayan anlaşma, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti arasında imzalanan, gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeye ve vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmayı engellemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kanun kapsamında, Türkiye ile Hong Kong arasında imzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" ve ek protokolün onaylanması uygun bulundu.

Bu düzenlemeyle, aynı gelir üzerinden hem Türkiye'de hem de Hong Kong'da vergi alınmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, vergi alanında şeffaflığın artırılması ve karşılıklı bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar açısından daha öngörülebilir bir vergi zemini sunması bekleniyor.

