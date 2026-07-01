Türkiye ile Katar’dan uzayda ortak uydu hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat ile Katar merkezli uydu şirketi Es'hailSat arasında Es'hail-3/ Türksat-Biruni uydusuna yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Es'hailSat ile imzalanan anlaşma kapsamında, 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusunun kapasitesinin ortak kullanılacağını belirtti. Uraloğlu, "Bu iş birliği ile yalnızca yeni bir uydu projesini hayata geçirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirecek, yeni pazarlara erişimini artıracak ve uydu haberleşme alanındaki rekabet gücünü yükseltecek önemli bir adım atıyoruz" dedi. Projenin Türksat'a önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde yüksek veri kapasiteli yeni bir uyduyu filomuza kazandıracağız" diye konuştu.

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