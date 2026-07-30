Türkiye ile Moldova STA’yı genişletiyor! Bakan Bolat mutabakat sağlandığını duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Moldova 1. Savunma Sanayisi İşbirliği Toplantısı kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugen Osmochescu ile Savunma Bakanı Anatolie Nosatii başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alındı.
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GENİŞLETİLECEK
Görüşmede, 2016 yılından bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) başarılı şekilde uygulandığı vurgulanırken, anlaşmanın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakerelerin iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.
Açıklamada, Türkiye ile Moldova arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında 1 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.
KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Taraflar, yatırım teşvikleri doğrultusunda karşılıklı yatırımların artırılması konusunda da iş birliğini güçlendirme kararı aldı.
Mevcut verilere göre;
TÜRK MÜTEAHHİTLERİNE YENİ PROJE MESAJI
Görüşmede, Türk müteahhitlik sektörünün Moldova'daki faaliyetleri de gündeme geldi.
Bugüne kadar Türk firmalarının Moldova'da 55 projede toplam 756 milyon dolarlık iş üstlendiği belirtilirken, önümüzdeki dönemde de konut, alışveriş merkezi ile altyapı ve üstyapı projelerinde Türk şirketlerinin yer almaya devam etmesinin önemine dikkat çekildi.
SAVUNMA SANAYİSİ VE ULAŞIM İŞ BİRLİĞİ DE GÜNDEMDEYDİ
Toplantıda ayrıca, Moldova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 11. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı, gümrük alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, karşılıklı uçuşların artırılması ve savunma sanayisinde hayata geçirilebilecek ortak projeler de ele alındı.