Türkiye ile Moldova STA’yı genişletiyor! Bakan Bolat mutabakat sağlandığını duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Moldova 1. Savunma Sanayisi İşbirliği Toplantısı kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugen Osmochescu ile Savunma Bakanı Anatolie Nosatii başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alındı.