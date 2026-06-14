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Giriş Tarihi: 14.06.2026

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti
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TÜRKİYE ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan anlaşma, vatandaşların seyahat süreçlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyor. İki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.

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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti
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