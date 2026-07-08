Türkiye ile Suudi Arabistan’dan konut ve akıllı şehir ortaklığı! Bakan Kurum duyurdu, imzalar atıldı

BELEDİYE VE KONUT ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Bakan Kurum, görüşme kapsamında "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirterek, bu anlaşmanın şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.