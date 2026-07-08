Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye ile Suudi Arabistan'dan konut ve akıllı şehir ortaklığı! Bakan Kurum duyurdu, imzalar atıldı
Giriş Tarihi: 8.07.2026 14:50

Türkiye ile Suudi Arabistan'dan konut ve akıllı şehir ortaklığı! Bakan Kurum duyurdu, imzalar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan ile belediye ve konut sektörlerinde iş birliğini güçlendirecek "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını açıkladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan’dan konut ve akıllı şehir ortaklığı! Bakan Kurum duyurdu, imzalar atıldı
  • ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasındaki şehircilik ve konut alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli adımlar atıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

BELEDİYE VE KONUT ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Bakan Kurum, görüşme kapsamında "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirterek, bu anlaşmanın şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

HAYAT MEKKE PROJESİ İÇİN YENİ KARAR

Görüşmede, Emlak Konut Global tarafından Mekke'de hayata geçirilen Hayat Mekke Projesi'nin de ele alındığını aktaran Kurum, projenin yüzde 25'lik bölümünün yabancı yatırımcılara satışına imkân tanınması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

COP31 GÜNDEMİ DE MASADAYDI

Bakan Kurum, görüşmede ayrıca COP31 Başkanlığı kapsamında hazırlanan uygulama odaklı Eylem Gündemi'nin de değerlendirildiğini belirtti. İklime dirençli şehirler başta olmak üzere öncelikli çalışma alanlarının ele alındığını ifade eden Kurum, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El-Hukeyl'e misafirperverliği ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #TÜRKİYE #MURAT KURUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ile Suudi Arabistan'dan konut ve akıllı şehir ortaklığı! Bakan Kurum duyurdu, imzalar atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA