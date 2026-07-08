Türkiye ile Suudi Arabistan’dan konut ve akıllı şehir ortaklığı! Bakan Kurum duyurdu, imzalar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasındaki şehircilik ve konut alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli adımlar atıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
BELEDİYE VE KONUT ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Bakan Kurum, görüşme kapsamında "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirterek, bu anlaşmanın şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.
COP31 GÜNDEMİ DE MASADAYDI
Bakan Kurum, görüşmede ayrıca COP31 Başkanlığı kapsamında hazırlanan uygulama odaklı Eylem Gündemi'nin de değerlendirildiğini belirtti. İklime dirençli şehirler başta olmak üzere öncelikli çalışma alanlarının ele alındığını ifade eden Kurum, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El-Hukeyl'e misafirperverliği ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.
📍Riyad'dayız.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 8, 2026
Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Sayın Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek önemli bir iş birliğine imza attık. "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladık. Bu imzalar; şehir planlama, konut,… pic.twitter.com/rzy4QB3QVj