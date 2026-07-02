Türkiye ile Umman arasında şehircilik iş birliği! Bakan Kurum duyurdu: İmzalar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Dr. Khalfan Al Shueili ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında şehircilik alanındaki iş birliği imkanları ele alınırken, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 sürecine ilişkin de bilgi paylaşımında bulunuldu.
Görüşmenin ardından Türkiye ile Umman arasında "Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.
KONUTTAN AKILLI ŞEHİRLERE KADAR İŞ BİRLİĞİ
İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasında; sürdürülebilir kentsel planlama, konut politikaları, altyapı yatırımları, finansman modelleri,
akıllı şehir uygulamaları, dirençli şehirler gibi birçok alanda ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.
UMMAN BAKANI: DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARINIZ BİZE UMUT VERİYOR
Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Dr. Khalfan Al Shueili, Türkiye ile iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde de önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi.
Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Al Shueili, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesi çalışmalarınız bize büyük umut veriyor. Hükümetlerin nasıl yardıma koşabildiğini, Türkiye'nin kaynaklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiniz."
BAKAN KURUM: TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ
Bakan Murat Kurum da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehircilik, konut ve dirençli şehirler başlıklarında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Umman heyetinin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını yakından takip etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurum, şu değerlendirmede bulundu:
"Mevkidaşımızın 11 ilimizdeki asrın inşası çalışmalarını yakından takip etmesinden büyük memnuniyet duyduk. Tecrübelerimizi paylaşma noktasında ortak karar alarak 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. İki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek bu iş birliğinin, somut projelere ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum."
COP31 SÜRECİ DE GÜNDEMDEYDİ
Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları da ele alındı. Taraflar, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehircilik ve uluslararası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.