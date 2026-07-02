Türkiye ile Umman arasında şehircilik iş birliği! Bakan Kurum duyurdu: İmzalar atıldı

BAKAN KURUM: TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

Bakan Murat Kurum da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehircilik, konut ve dirençli şehirler başlıklarında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Umman heyetinin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını yakından takip etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevkidaşımızın 11 ilimizdeki asrın inşası çalışmalarını yakından takip etmesinden büyük memnuniyet duyduk. Tecrübelerimizi paylaşma noktasında ortak karar alarak 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. İki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek bu iş birliğinin, somut projelere ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

COP31 SÜRECİ DE GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları da ele alındı. Taraflar, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehircilik ve uluslararası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör