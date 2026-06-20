Türkiye ile Yeni Zelanda havacılık alanında mutabakat zaptı imzaladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mutabakat zaptının, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandığı bildirildi.

HAFTALIK 14 SEFER HAKKI KORUNDU

Bakanlığın paylaşımında anlaşmanın detaylarına da yer verildi.

Açıklamada, "Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin tayinli hava yolu işletmelerine, ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı." ifadeleri kullanıldı.

Böylece Türkiye ve Yeni Zelanda'nın belirleyeceği hava yolu şirketleri, gelecekte belirlenecek ara noktalarda yolcu ve yük taşımacılığı konusunda daha geniş operasyon imkanlarına sahip olacak.

TÜRKİYE'NİN HAVACILIKTAKİ MERKEZ ROLÜ VURGULANDI

Bakanlık paylaşımında Türkiye'nin küresel havacılık sektöründeki konumuna da dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye'nin güçlü ulaştırma altyapısı ve stratejik coğrafi konumu sayesinde uluslararası havacılıkta merkez ülke rolünü güçlendirmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

FREKANS VE 5. TRAFİK HAKKI NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası sivil havacılıkta "frekans", bir hava yolu şirketinin iki ülke arasında belirli bir dönemde, genellikle haftalık bazda gerçekleştirebileceği toplam uçuş hakkını ifade ediyor. Bu haklar ülkeler arasında yapılan ikili hava ulaştırma anlaşmalarıyla belirleniyor.

Anlaşmada yer alan "5. trafik hakkı" ise bir hava yolu şirketine, kendi ülkesi ile yabancı bir ülke arasındaki uçuş sırasında üçüncü bir ülkeden yolcu veya yük alıp indirebilme yetkisi veriyor. Bu hak, hava yolu şirketlerine uluslararası ağlarını genişletme ve yeni ticari fırsatlar oluşturma imkanı sağlıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör