Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak! Uluslararası Uzay Kongresi’ne rekor başvuru

Türkiye, uzay alanındaki en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek kongreye yönelik ilgi, daha etkinlik başlamadan rekor seviyeye ulaştı.

5-9 Ekim tarihlerinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kongrede, dünyanın dört bir yanından uzay ajansları, bilim insanları, astronotlar, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.

83 ÜLKEDEN 3 BİNDEN FAZLA KESİN KAYIT

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi'ne erken kayıt döneminde 83 ülkeden 3 binden fazla kesin başvuru yapılarak tüm zamanların kayıt rekoru kırıldı.

Erken kayıt verilerine göre 438 başvuruyla Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi sırasıyla İtalya, ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık takip etti.

Kongrede uzmanlar, araştırmacılar, öğrenciler ve uzay sanayisi temsilcileri dahil 10 binden fazla katılımcının ağırlanması bekleniyor.