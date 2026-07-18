Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak! Uluslararası Uzay Kongresi’ne rekor başvuru

Türkiye, uzay alanındaki en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek kongreye yönelik ilgi, daha etkinlik başlamadan rekor seviyeye ulaştı.
5-9 Ekim tarihlerinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kongrede, dünyanın dört bir yanından uzay ajansları, bilim insanları, astronotlar, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.
83 ÜLKEDEN 3 BİNDEN FAZLA KESİN KAYIT
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi'ne erken kayıt döneminde 83 ülkeden 3 binden fazla kesin başvuru yapılarak tüm zamanların kayıt rekoru kırıldı.
Erken kayıt verilerine göre 438 başvuruyla Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi sırasıyla İtalya, ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık takip etti.
Kongrede uzmanlar, araştırmacılar, öğrenciler ve uzay sanayisi temsilcileri dahil 10 binden fazla katılımcının ağırlanması bekleniyor.
TÜRKİYE UZAY VİZYONUNU DÜNYAYA TANITACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında attığı adımları uluslararası platformda tanıtma fırsatı sunacak.
Kongrede uzay teknolojilerindeki son gelişmeler paylaşılacak, akademik sunumlar gerçekleştirilecek, ticari iş birlikleri kurulacak ve küresel uzay ekosisteminin önde gelen aktörleri bir araya gelecek.
BİLDİRİ BAŞVURULARINDA DA REKOR GELMİŞTİ
Türkiye, kongre öncesinde bilimsel başvurularda da önemli bir başarı elde etmişti.
IAC 2026 kapsamında 108 ülkeden 8 bin 330 bildiri özeti başvurusu alınarak organizasyon tarihinin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı.
Ayrıca Türkiye, 674 kabul edilen bildiriyle ülke bazında ilk sıraya yerleşerek hem kayıt hem de bilimsel başvuru sayısında çifte rekora imza attı.