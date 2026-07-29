Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye-İngiltere ticaretinde yeni dönem! Bakan Bolat'tan serbest ticaret açıklaması
Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:15

Türkiye-İngiltere ticaretinde yeni dönem! Bakan Bolat'tan serbest ticaret açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görev süresini tamamlayarak Türkiye'den ayrılacak olan Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ile bir araya geldi. Bakan Bolat görüşmeye ilişkin, "Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler sektörüne genişletilmesine yönelik müzakerelerde çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır" dedi.

AA
Türkiye-İngiltere ticaretinde yeni dönem! Bakan Bolat’tan serbest ticaret açıklaması
  • ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından Bakanlıktaki görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in görev süresini tamamlayarak Türkiye'den ayrılacağını belirten Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ekonomik işbirliğinin son dönemde önemli bir ivme kazandığını bildirdi.

Bakan Bolat, bu süreçte Büyükelçi Morris'in iki ülke arasındaki dostluğun ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine sunduğu katkıları her zaman takdirle anacaklarını ifade ederek, "Birleşik Krallık ile ülkemiz arasındaki ikili ticaret hacmimiz, 2023 yılındaki 18,9 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 24 milyar dolara yükseldi. Hizmet ticaretimiz de yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır." bilgisini verdi.

Birleşik Krallığın Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun 2023 yılında 9,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Bolat, bu tutarın da geçen yıl itibarıyla 15,2 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.

"MÜZAKERELERDE ÇOK ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLANDI"

Bolat, Morris'in görev yaptığı süreçte İngiliz ticaret bakanlarıyla iki başarılı Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi toplantısı yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler sektörüne genişletilmesine yönelik müzakerelerde çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret, yatırım ve stratejik işbirliği, karşılıklı fayda anlayışı temelinde daha da güçlenecektir. Sayın Jill Morris'e Türkiye-Birleşik Krallık dostluğu ile stratejik ortaklığının güçlendirilmesine sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyor, bundan sonraki görev ve çalışmalarında başarılar diliyorum."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İNGİLTERE #BİRLEŞİK KRALLIK #TÜRKİYE #ÖMER BOLAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye-İngiltere ticaretinde yeni dönem! Bakan Bolat'tan serbest ticaret açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA