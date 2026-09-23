"Türkiye Innovation Week 2026" 15 Ekim'de başlayacak

Innovation Week 2026 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası),15-17 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde 13'üncü kez gerçekleştirilecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının destekleriyle, TİM ev sahipliğinde düzenlenecek TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla düzenlenecek.

12 yılda 600 binden fazla katılımcıya, 10 milyon izleyiciye ve 255 milyon etkileşime ulaşan TIW'ın bu yılki etkinliğinde, yapay zekadan robotik teknolojilere, biyoteknolojiden yeni nesil eğitime kadar dünyayı ve ekonomiyi dönüştüren gelişmeler insan odağında ele alınacak.

Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemlerinin üretim modellerinden iş yapış biçimlerine kadar ekonominin tüm dinamiklerini değiştirdiği yeni dönemde TIW26, "Teknoloji hazır. Peki ya biz?" sorusuna odaklanacak. "Humanity 6.0" yaklaşımıyla küresel rekabetin yalnızca teknolojik kapasiteyle değil, değişime uyum sağlayan insan kaynağı, dayanıklı kurumlar, yeni yetkinlikler ve güçlü işbirliği ekosistemleriyle şekilleneceğine dikkat çekilecek.

İnsan-yapay zeka birlikteliği, yeniden tasarlanan eğitim, dönüşen kurumlar, güven, dijital kimlik ve toplumsal dayanıklılık yeni çağın ekonomik ve sosyal dinamikleri çerçevesinde tartışılacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Üç gün boyunca dünyanın farklı noktalarından düşünce liderleri, akademisyenler, girişimciler, ihracatçılar, yatırımcılar, teknoloji şirketleri ve gençleri İstanbul'da buluşturacak TIW26, inovasyon ekosisteminin farklı aktörlerini aynı çatı altında bir araya getirecek.

TIW26, panellerden master class'lara, ödül programlarından oyun deneyim alanlarına, sergilerden hackathon ve atölyelere uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapacak.