Türkiye-Irak petrol anlaşmasında yeni dönem: Günlük 700 bin varilden fazla ihracat hedefleniyor

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Hudayyir, ülkesinin petrol ihracatı ve Türkiye ile yürütülen işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hudayyir, Türkiye ile 1 Ağustos'ta önemli bir anlaşma imzaladıklarını, bu kapsamda, uzun vadeli bir çerçeve anlaşması taslağının hazırlanacağı bir yıllık süre boyunca mevcut petrol mutabakatlarının da uzatıldığını söyledi.

Hudayyir, Irak-Türkiye anlaşması uyarınca, güneydeki petrol sahalarından kuzeydeki boru hatlarına günlük 700 bin varilin üzerinde ihracat oranına çıkılması gibi iddialı bir hedefin olduğunu doğruladı.