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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Türkiye-Irak ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar

Türkiye-Irak ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bolat, Irak Başbakanı Ali el-Zeydi ve resmi heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacağına inandığını ifade etti. Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin ticaret, yatırım, müteahhitlik, ulaştırma, enerji, savunma sanayisi, turizm ve hizmetler başta olmak üzere birçok alanda geliştiğini kaydeden Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 17 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu, orta vadede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda bu rakamın 30 milyar dolara çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.

EN ÖNEMLİ ORTAK
Bolat, Türkiye'nin dış ticarette Irak'ı en önemli ortaklarından biri olarak gördüğünü belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

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#IRAK #TÜRKİYE

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Türkiye-Irak ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar
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