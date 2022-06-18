Türkiye-İsrail karma ekonomi komisyonu toplanıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle bu ülkeyi ziyaret eden bir grup Türk gazeteci, Tel Aviv'deki İsrail İhracat Enstitüsü'nde İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleriyle buluştu. İsrail Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarı Ohad Kohen'in de katıldığı toplantıda son dönemde diplomatik ilişkilerini normalleştirme kararı alan Türkiye ve İsrail arasındaki ekonomik ilişkilerin durumu tartışıldı.

İlişkilerde 2009'dan bu yana yaşanan gerilimlere ve dalgalanmalara karşın ticaret, Türkiye ile İsrail arasındaki en sorunsuz alanı oluşturuyor. İki ülke arasında 2000 yılından bu yana serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Son yıllarda giderek artan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2021 yılı itibarıyla 8 milyar doları aşarak en yüksek düzeyine ulaştı. Ticaret hacminin 6 milyar dolardan fazlasını Türkiye'nin İsrail'e ihracatı oluşturdu. İsrail'in Türkiye'ye ihracatı ise 2 milyar dolar civarında oldu.

KARMA KOMİSYON TOPLANACAK

Ticaret hacminde yaşanan artışa karşın iki ülke arasında yaşanan siyasi gerilim, hükümetler arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılan toplantıların da durdurulmasına neden oldu. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için devletler tarafından atılacak adımların ele alındığı ve son olarak 4. toplantısı 2009'da yapılan Türkiye-İsrail Karma Ekonomi Komisyonu, o tarihten bu yana bir araya gelmedi. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşme kapsamında ekonomi alanındaki ilk toplantı da Türkiye-İsrail Karma Ekonomi Komisyonu toplantısı olacak.

TOPLANTI SONBAHARDA

Tel Aviv'de Türk gazetecilerle yapılan toplantıda konuşan İsrail Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarı Ohad Kohen, Türkiye-İsrail Karma Ekonomi Komisyonu'nun 5. toplantısının bu sonbaharda yapılmasının planlandığını bildirdi. Toplantının, 2009'dan bu yana yapılamayışının iki ülke ekonomik ilişkilerine etkisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kohen, "Türkiye ve İsrail hükümetleri, bu 13 yıl boyunca ekonomik ilişkileri geliştirebilecek hiçbir adım atamadı. Eğer bu toplantılar yapılabilmiş olsaydı bu konuda kolaylaştırıcı birtakım adımlar atabilir ve ticaret hacminin daha da artmasına yardımcı olabilirdik" dedi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ GÜNCELLENMESİ MASADA

Karma Ekonomi Komisyonu toplantısı için İsrail'in önceliklerini de anlatan Kohen, "Serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasından yana 20 yıldan fazla bir süre geçti. Şu anda bu anlaşmada birtakım güncellemeler yapılabilir, bu konu toplantımızın gündeminde olacaktır. Ayrıca araştırma-geliştirme konusunda atılabilecek ortak adımlar da gündemimizde, bu konu üzerinde de çalışmayı planlıyoruz" diye konuştu. Kohen, "Ayrıca sektör temsilcilerimizle görüşerek hangi alanların üzerinde çalışmamız gerektiği konusunda görüşlerini alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'YÜKSEK TEKNOLOJİDE POTANSİYEL VAR'

İsrail-Türkiye İş Konseyi Onursal Başkanı Moris Reyna ise Türkiye ile İsrail arasında 2021 yılı itirbarıyla 8 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini 2 yıl içinde 10 milyar dolar düzeyine yükseltme hedeflerinin olduğunu belirtirken "Burada yüksek teknoloji alanında geliştirilmiş ikili işbirliği dönemini başlatmak istediğimizi vurgulamak istiyorum. Özellikle tıbbi cihazlar, otonom sürüşlü otomotiv teknolojileri, su arıtma teknolojileri ile tarımsal teknolojilerin içinde bulunduğu yüksek teknoloji sektörlerinde İsrailli ve Türk şirketler için yakın işbirliği potansiyeli bulunuyor" ifadelerini kullandı.