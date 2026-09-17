Türkiye-İtalya ticaretinde yeni dönem: Hedef 40 milyar dolar

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Bolat, Türkiye ve Avrupa sanayisinin ortak geleceği açısından yeni adımlar atılacağını belirterek, İtalya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Bolat, açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda İtalya ile iş birliklerinin geliştirileceğini belirtti.

"MADE İN EU" YAKLAŞIMI VURGUSU

Bolat, Avrupa Birliği'nde gündemde olan "Made in EU" yaklaşımının Türkiye'yi ve Gümrük Birliği kapsamındaki üretim entegrasyonunu dikkate alacak şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin başta otomotiv olmak üzere makine, beyaz eşya, savunma ve havacılık gibi birçok sektörde Avrupa tedarik zincirlerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Bolat, mevcut üretim entegrasyonunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE-İTALYA TİCARETİNDE 40 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı yatırımlar ve ortak üretim projeleriyle daha ileri taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bolat, karşılıklı yatırımların, ortak üretimin ve üçüncü ülkelerdeki iş birliklerinin artırılmasıyla Türkiye-İtalya ticaret hacminin 40 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bakan Bolat, İtalya ile gerçekleştirilecek temasların Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör