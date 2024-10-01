Türkiye Kenan Doğulu’nun, Kenan Doğulu ise yeni Renault Rafale’in rüzgarına kapıldı!

Adını Renault'nun Fransız havacılık endüstrisindeki prestijli geçmişi ve 1934 yılında 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan Yeni Renault Rafale'in Selçuk Havaalanı'nda gerçekleştirilen lansmanında, özel bir akrobatik uçuş gösterisi ve paraşütle atlama etkinliği gerçekleştirildi.

Isparta'da özel olarak giydirilen ve üzerinde Renault ile Rafale'in logolarını taşıyan Extra 300 model akrobasi uçağı, lansman anında dikkat çekici bir gösteri gerçekleştirdi. Yeni Renault Rafale'ler ile apronda senkron bir şekilde gerçekleştirilen akrobasi gösterisinde, Hindistan'dan özel olarak getirilen ve Türkiye'de Rafale'in lansman rengi olan Alpine Maviye boyanan dumanlar kullanıldı. Profesyonel ve geniş çaplı ekiplerin uzun süren antrenmanları sayesinde gerçekleştirilen gösteri, otomobil gazetecilerinden ve Türkiye'nin sevilen içerik üreticilerinden katılım gösteren davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Akrobasi gösterisinin bitiminde, havada bir anda görünen onlarca paraşütçü, her biri ayrı bir Rafale'e ait olan anahtarları gökyüzünden indirerek araçları kullanacak olan davetlilere teslim etti. Bu özel gösterinin her anını ise, Fransa'dan özel olarak getirilen prodüksiyon ve çekim ekipleri kayıt altına aldı.

Davetliler, gösterinin tamamlanmasının ardından Yeni Renault Rafale'ler ile birlikte Selçuk'tan Bodrum'a uzanan ve mavi ile yeşilin birleştiği nefes kesici bir rotada test sürüşü gerçekleştirdiler.

Yeni Renault Rafale, geçmişine anlamlı bir atıfta bulunan ve kendisiyle bütünleşen bu benzersiz lansmanı ile Türkiye'ye giriş yaptı.

Kenan Doğulu da Yeni Renault Rafale'in #RüzgarınaKapıl'dı!

Kenan Doğulu da Yeni Renault Rafale'in #RüzgarınaKapıl'dı ve kendini gökyüzüne bıraktı. Lansmanın en dikkat çekici anı, şüphesiz ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun uçaktan paraşütle atladığı andı. 4.000 metre yükseklikten 50 saniyelik serbest düşüşle paraşüt atlayışı yapan Kenan Doğulu, profesyonel manevralarla Selçuk Havaalanı'na alkışlar eşliğinde başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Yeni Renault Rafale, Üstün Bir Sürüş Deneyimi Sunuyor

Yeni Renault Rafale, güncel Austral modelinde kendini kanıtlamış olan üstün performans verimlilik oranına sahip 200 HP E-Tech hibrit güç-aktarma sistemi ile D-SUV segmentine damga vuruyor. Hafif yükseltilmiş fastback tarzıyla SUV coupe sınıfında yer alıyor. Belirgin omuz çizgisiyle dinamik ve sportif bir görünüm ortaya koyarken, güçlü ön cephesi ve gövde oranlarıyla güçlü bir izlenim bırakıyor. İç mekânda Solarbay otomatik kararan cam tavan ve yeni grafiklere sahip OpenR çift ekranlı konsol ile dikkat çekiyor. Solarbay cam tavanın dokuz segmenti istek üzerine kararıyor ve güneşliğe gerek kalmadan saniyeler içinde güneşten maksimum koruma sağlıyor. 30 adet gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılan Yeni Renault Rafale, yakıt tüketimi (5,0 litre/100 km) ve CO2 emisyonu (107-113 g/km) (WLTP değerleri) açısından kendi sınıfında yeni standartlar belirliyor. E-Tech tam hibrid güç-aktarma sistemi, Yeni Renault Rafale'in şehir kullanımlarının %80'inde elektrik modunda kalabilmesini sağlıyor. Üstün yakıt verimliliği ve 55 litre yakıt deposu ile toplam 1.100 kilometrenin üzerinde bir menzil sağlıyor. 0'dan 100 km/s hıza 8,9 saniyede ulaşırken, 80-120 km/s ara hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor.