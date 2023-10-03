Azerbaycan'da düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılan Bakan Kacır, burada basına açıklama yaptı.

IAC'ın dünyanın pek çok ülkesinden uzay profesyonellerini, bilim insanlarını, araştırmacıları ve gençleri bir araya getirdiğini belirten Bakan Kacır, 2026'da düzenlenecek kongreye Antalya'nın ev sahipliği yapma adayı olduğunu bildirdi.

Bakan Kacır, Polonya'nın bir şehri ile yarıştıklarını fakat Antalya'nın bu yarışı kazanmasını ümit ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin geçmişte çok büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın uyguladığın, ilk Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini aktaran Kacır, "Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük hızla ilerliyor. Bu yolculukta savunma sanayi lokomotif oldu. Şimdi hedefimiz savunma sanayinde gerçekleşen başarıyı diğer alanlarda da hızla yaygınlaştırmak. Uzay da bizim için önemli hedeflerden biri. Uzay alanında çok tecrübeli bir ülkeyiz. Hali hazırda görüntüleme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve kullanabilen bir ülkeyiz." diye konuştu.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin nisanda uzaya gönderildiğine işaret eden Bakan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki yıl TÜRKSAT 6A ilk milli haberleşme uydumuz uzaya gönderilmiş olacak ve böylece Türkiye uzayda kendi imkanlarıyla geliştirdiği haberleşme uydularını kullanabilen 10 ülkeden biri olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğimiz ilk Türk vatandaşımız ve sonrasında gerçekleştireceğimiz Ay Programı'mız ve diğer uzay teknolojileri projeleriyle Türkiye'mizin bu yolculuğu büyük bir hızla devam edecek."