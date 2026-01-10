Türkiye Sigorta’dan BES’li olana 12 taksit ve indirim

Türkiye Hayat Emeklilik, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde yeni Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) başlatan katılımcılarına, grup sinerjisini sahaya yansıtan bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında 2.500 TL ve üzeri katkı payı ile BES'e dahil olan katılımcılar, Türkiye Sigorta ürünlerinde peşin fiyatına 12 taksit ve yüzde 10 indirim avantajından yararlanıyor.

ERİŞİLEBİLİR KILDIK

Kasko, konut ve sağlık branşlarını kapsayan bu fırsatla bir amaç da sigortaya erişimi kolaylaştırmak. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, bireysel ürünlerde fiyat istikrarını koruduklarını vurguladı. Çakmak, "Sigortayı herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir kılma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, 2026'nın ilk aylarında bireysel kasko ve sağlıkta fiyat artışına gitmeden, 2025 fiyatlarıyla ilerleme kararı aldık. Buna ek olarak, peşin fiyatına 12 taksit ve yüzde 10 indirim avantajlarımızla sigorta ürünlerini daha rahat ulaşılabilir hale getiriyoruz" dedi.

SEKTÖRÜN ÜSTÜNDE

Türkiye Hayat Emeklilik'in fon yönetimindeki güçlü performansı da kampanyayı destekleyen önemli bir unsur. 2025'te BES (OKS dâhil) sektör ortalama getirisi yüzde 58 iken, Türkiye Hayat Emeklilik yüzde 65 getiriyle sektörün üzerinde bir sonuç elde etti. Yeni dönemde de etkin fon yönetimiyle birikimlerin reel olarak korunması hedefleniyor.