Türkiye Sigorta’dan Gazze’ye destek

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay işbirliğiyle Dünya İyilik Günü vesilesiyle başlatılan yardım kampanyasında toplanan bağışlar, Kızılay 19. İyilik Gemisi ile Mersin Limanı'ndan hareket ederek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapmaya başladı. Türk Kızılay ile yürütülen 19. İyilik Gemisi Gazze Yardım Kampanyası kapsamında, Türkiye Sigorta'nın ve Türkiye Sigorta çalışanlarının desteğiyle Gazze'ye 9.834 gıda kolisi ulaştırıldı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak "Bugün Gazze'ye ulaşan her bir koli, bir ailenin kapısını çalan bir umut mesajı niteliğindedir. Umarım 7 tırı aşan yardım malzemelerimizle yardımlarımız Gazze halkına bir nebze umut olsun. 2026 yılında da devam edecek bu dayanışma ve iş birliği hem kurumumuz hem de Gazze halkı için çok kıymetli ve anlamlıdır. Sabırla direnen Gazze halkına ve bu dayanışmaya katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım" dedi.