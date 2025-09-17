Türkiye Sigorta’dan peşin fiyatına 12 taksit

Türkiye Sigorta, sağlık ve kasko gibi bireysel ürünlerde erişilebilirliği artırmak ve müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşin fiyatına taksit kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında; sağlık ve kasko sigortalarında peşin fiyatına 12 ay, trafik sigortasında ise 10 aya varan taksit imkânı sunuluyor. Kampanya 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortalılık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırarak sigortayı herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Çakmak, stratejileri doğrultusunda sağlık, kasko ve trafik ürünlerimizde sundukları peşin fiyatına taksit imkânlarıyla sigortalılara ödeme kolaylığı sağladıklarını vurguladı. Çakmak, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kampanyayı yalnızca finansal bir kolaylık değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Taksit kampanyamızın yanı sıra kasko sigortalarımızda hasar durumunda yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü vererek sigortalılarımıza sunduğumuz güvencemizi daha da ileri seviyeye taşıyoruz." Türkiye Sigorta, taksit kampanyasına ek olarak bireysel kasko hasar süreçlerinde de önemli bir yenilik açıkladı. Taha Çakmak, "Bireysel kasko hasar onarımlarında yüzde 100 orijinal parça taahhüdü ile güvencemizi en üst seviyeye taşıyoruz. Bireysel kasko müşterilerimizin tamamında hasar durumunda orijinal parça kullanılması kararını müşteri memnuniyeti ve şeffaflık politikalarımız doğrultusunda aldık. Bu kararımızı sigortalılarımızdan tedarikçilerimize, servislerimizden eksperlerimize kadar tüm iş ortaklarımız ile paylaştık. Geçiş sürecinde tedarik işlemi başlamış olan hasarlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda yapılacak bildirimlere istinaden gerekli aksiyonları alacağız" diye konuştu.

MOBİL UYGULAMA YENİLENDİ

Taha Çakmak, amaçlarının, sigortalıların, yaşamın her alanında güvende hissetmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, hasar tarafında tedarikçi, eksper ve diğer iş ortaklarını nisanda yazılımını tamamladıkları hasar portalında bir araya getirerek sigortalılara sağladıkları hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirtti. Genel Müdür Çakmak, sigortalıların hasar süreçlerini şeffaflıkla takip edebilmesi için mobil uygulamalarını da yenilediklerine dikkati çekti.

Sağlıkta milyonların güvencesi olmaya devam edeceğiz

SAĞLIK poliçelerindeki yeniliklere ilişkin de açıklama yapan Taha Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık poliçelerimizde önemli bir yenilikle Tazminat Prim Oranı kontrolünü kaldırarak Geliştirilmiş Ömür Boyu Yenileme Garantisi sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki yaygın anlaşmalı kurum ağımız ve yapay zekâ destekli hızlı provizyon hizmetimiz sayesinde 'Sağlıkta milyonların güvencesi' olmaya devam edeceğiz. Farklı ihtiyaçlara hitap eden sağlık ürünlerimiz; geniş teminat yapısı, kapsamlı asistans hediye hizmetleri, mobil uygulamamız üzerinden sunduğumuz Online Hekim muayene hizmeti ve Avantajlar Dünyası ayrıcalıklarımız ile desteklenerek müşterilerimize sunulmaktadır."