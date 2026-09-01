Türkiye Sigorta’nın dijital asistanı ’Bilge’ 2 yaşında!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilgi vermenin ötesine geçerek kullanıcıyla kurduğu doğal diyalog üzerinden işlemleri gerçekleştirebilen Bilge, sigorta ve emeklilik sektöründe diyalog temelli sigortacılığın örneğini ortaya koyuyor.

Türkiye Sigorta'nın mevcut ve potansiyel müşterilerine, acentelerine ve saha satış ekiplerine en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen Bilge, internet sitesi, mobil uygulama, acente ekranları, saha uygulamaları ve kurum içi platformlarda hizmet veriyor.

Müşteriden acenteye, saha ekiplerinden çalışanlara uzanan kapsayıcı yapısıyla sigorta ve emeklilik ekosisteminin farklı kullanıcılarını aynı akıllı deneyimde buluşturan Bilge, kullanıcının kimliğine, rolüne, ihtiyacına ve bulunduğu platforma göre yanıtlarını ve sunacağı işlemleri kişiselleştiriyor.

Bilge ile kullanıcılar yalnızca bilgi almak için değil, sigortacılık işlemlerini doğal bir diyalog içinde yapmak için de etkileşime geçiyor. Kullanıcılar Bilge aracılığıyla emeklilik birikimlerini, devlet katkılarını, fonlarını, poliçelerini ve teminatlarını görüntüleyebilirken, tahsilat ve ödeme planlarını inceleyeyip,makbuzlarına erişebiliyor. Aynı zamanda sağlık provizyonu ve hasar dosyalarının durumunu da takip edebiliyor.

Ayrıca, teklifleri görüntüleme, eksik evrak yükleme, IBAN bilgisi sorgulama ve güncelleme, konut hasar ihbarı oluşturma gibi işlemler de Bilge üzerinden yapılabiliyor.

İHTİYACI ÖNGÖREN, YÖNLENDİREN VE AKSİYON ALAN YENİ NESİL KİŞİSEL ASİSTAN

Bilge, soru sorulmasını bekleyen bir asistan olmanın ötesine geçerek ihtiyacı öngören, yönlendiren ve aksiyon alan yeni nesil kişisel asistana dönüşüyor. Mobil kullanıcılarına eksik belgeleri, açık ödemeleri, vadesi yaklaşan poliçeleri, yenileme fırsatlarını ve tamamlanması gereken işlemleri hatırlatarak, kullanıcıyı doğru adıma yönlendirip, uygun durumlarda işlemi onayıyla tamamlıyor.

Son bir yılda 14 milyon soruyu yanıtlayan Bilge, yoğun günlerde 73 bin etkileşime kadar ulaştı. 500 binin üzerinde entegre işlem tamamlayan Bilge, 2 milyon kez kişisel ve proaktif hatırlatmayla kullanıcıların ihtiyaçlarına henüz onlar sormadan yanıt verdi.

Güvenli üretken yapay zeka altyapısını kapsamlı sigorta ve emeklilik bilgisiyle birleştiren Bilge, kullanıcının kimliği ve yetkisine göre doğru bilgiye ve uygun işleve erişmesini sağlıyor. Kişisel verilerin korunması ve kurumsal güvenlik gereklilikleri gözetilirken, Türkiye Sigorta'nın ISO/IEC 42001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi sertifikasıyla ortaya koyduğu sorumlu ve güvenilir yapay zeka yaklaşımı Bilge'nin gelişiminin de temelini oluşturuyor.

Bilge, bilgi alma, kişiselleştirilmiş yönlendirme, proaktif etkileşim ve işlem yapma yetkinliklerini doğal bir diyalog akışında birleştirerek sigortacılıkta yeni bir etkileşim modeli ortaya koyuyor.

Bu kapsam ve yetkinliği ISO/IEC 42001 standardına dayalı yapay zeka yönetişimiyle buluşturan Bilge, sektörde ayrışan yapısıyla "diyalog temelli sigortacılık" yaklaşımının öncülüğünü üstleniyor. Böylece Türkiye Sigorta, yapay zekayı yalnızca kullanan değil, güvenli, sorumlu ve kapsayıcı biçimde sigortacılığın yeni hizmet modeline dönüştüren bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör