Türkiye Somali’de karaya çıkıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Somali Petrol Otoritesi arasında gerçekleştirilen "Somali Kara Alanlarında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması" dün Ankara'da imzalandı. Tarihi imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed katıldı.

ÜÇ SAHADA ARANACAK

Anlaşma ile Türkiye, önümüzdeki aylardan itibaren Somali'nin 3 önemli sahasında petrol ve gaz taramasına başlayacak. Açık denizlerde olduğu gibi yine ilk etapta sismik çalışmalar yürütülecek. Sonrasında hızlı bir şekilde sondaj faaliyetlerinin başlaması ve üretim aşamasına geçilmesi hedefleniyor. İmza töreni sonrası ortak basın toplantısında konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye ile Somali arasında, petrol ve gaz alanına dönük 7 Mart 2024 tarihinde imzalanan anlaşmayı hatırlattı.

Bu anlaşmanın ardından, 24 Temmuz 2024 tarihinde Somali'nin açık deniz sahalarında petrol kaynaklarının aranması için de bir üretim anlaşması yapıldığını kaydeden Bayraktar, "Yaklaşık 15 bin kilometrekarelik 3 deniz sahasında, 3 boyutlu sismik faaliyetlerimiz şu an devam etmekte. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Oruç Reis sismik gemimizi Somali'ye gönderdik. Oruç Reis sismik gemimiz, oradaki faaliyetlerine hala devam ediyor" bilgisini paylaştı. Somali'nin açık denizlerinde başlatılan bu projenin yüzde 78 oranında tamamlandığını kaydeden Bayraktar, "Mayısta oradaki sismik faaliyetleri tamamlayacağız. Bu veriler ışığında bir sonraki aşama olan sondaj aşaması ile ilgili kararımızı oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Somali ile enerji alanında atılacak bir sonraki adıma ilişkin de heyecan verici ifadeler kullanan Bayraktar, "İki ülke arasındaki örnek iş birliği güçlenerek devam ediyor. Bir sonraki aşamada, Somali'de madenlerle ilgili somut projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak çok taraflı ve çok boyutlu bir enerji diplomasisi yürütüyoruz" şeklinde konuştu.