Türkiye son 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor! Bakan Işıkhan: Üretim ve istihdam politikalarımız sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da katıldığı programda Türkiye ekonomisi, istihdam politikaları ve deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin arttığını vurgulayan Işıkhan, son 23 çeyrektir devam eden ekonomik büyümenin Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

"23 ÇEYREKTİR İSTİKRARLI ŞEKİLDE BÜYÜYORUZ"

Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelini sürdürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 23 çeyrektir istikrarlı şekilde büyüyen ekonomimiz ve artan istihdamımızla Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz."

Çalışma hayatını güçlendirecek yeni projelerin hayata geçirildiğini belirten Işıkhan, işverenleri ve çalışanları desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

NATO ZİRVESİ MESAJI

Bakan Işıkhan, bu hafta Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen zirvede güvenlikten ekonomiye, ticaretten diplomasiye kadar birçok önemli başlığın ele alındığını belirten Işıkhan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olmaya devam ettiğini söyledi.

"Daha adil bir dünya için daha güçlü bir Türkiye'yi her platformda savunmaya devam ediyoruz." diyen Işıkhan, siyasi ve ekonomik istikrarın küresel ölçekte Türkiye'nin etkisini artırdığını dile getirdi.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEK SÜRÜYOR

Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecine değinen Işıkhan, devletin tüm kurumlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Malatya'nın yeniden eski gücüne kavuşacağına ve çok daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullanan Işıkhan, şehirleşmeden çalışma hayatına kadar her alanda yaraların sarılmaya devam ettiğini söyledi.

MALATYA'NIN İSTİHDAM VERİLERİNİ AÇIKLADI

Bakan Işıkhan, Malatya'da istihdamın yüzde 53,5'inin hizmet sektöründe, yüzde 34,2'sinin sanayide ve yüzde 12,3'ünün tarımda gerçekleştiğini açıkladı.

2002 yılından bu yana İŞKUR aracılığıyla kentte 188 bin kişinin işe yerleştirildiğini belirten Işıkhan, aktif iş gücü programlarından ise 90 bin 757 kişinin yararlandığını ifade etti.

Deprem sonrası sağlanan destekler kapsamında kısa çalışma ödeneğinden 14 bin 132 kişinin faydalandığını ve bu kapsamda 126 milyon lirayı aşan ödeme yapıldığını aktaran Işıkhan, işsizlik ödeneği kapsamında ise 84 bin 380 vatandaşa yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

AKTİF SİGORTALI SAYISI 227 BİNE ULAŞTI

Sosyal güvenlik alanındaki gelişmelere de değinen Işıkhan, Malatya'da 2002 yılında 110 bin 644 olan aktif sigortalı sayısının 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 227 bin 31'e yükseldiğini belirtti.

İş yerlerine sağlanan sosyal güvenlik teşviklerinin toplam tutarının ise 7,5 milyar lirayı aştığını ifade eden Işıkhan, Türkiye'nin yatırım, üretim ve istihdam odaklı büyüme hedeflerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör