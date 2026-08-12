Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Nusaybin-Kamışlı sınır kapısı açılıyor

NUSAYBİN-KAMIŞLI SINIR KAPISI İÇİN 3 AYLIK TAKVİM

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışma toplantısı düzenledi.

Konsey Başkanı Mahsum Altunkaya başkanlığındaki toplantıya Şam ve Halep Ticaret Müşavirleri, Konsey Üyesi Zeki Haşimoğlu ve iş insanları katıldı.

Görüşmelerde Türkiye-Suriye ticaretinin geliştirilmesi, yeni yatırım ve iş birliği fırsatları, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek heyet ziyaretleri ve Şam'da düzenlenecek fuarlar ele alındı.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri ise Nusaybin-Kamışlı Sınır Kapısı oldu. Suriye tarafınca, Nusaybin-Kamışlı Sınır Kapısı'nın yaklaşık 3 ay içerisinde yeniden faaliyete geçmesinin öngörüldüğü bilgisi aktarıldı.

BÖLGE TİCARETİNE YENİ HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Yıllardır kapalı olan sınır hattının yeniden açılmasının başta Mardin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere iki ülke arasındaki lojistik ve ticari hareketliliği artırması bekleniyor.

Sınır kapısının yeniden faaliyete geçmesiyle Türkiye-Suriye arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve bölgesel ekonomik faaliyetlerin canlandırılması hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör