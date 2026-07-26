Türkiye turizmde kazananlar listesinde

OECD verilerinden derlenen araştırma, 2019- 2025 döneminde uluslararası turist sayısındaki değişimi ortaya koydu. Türkiye pandemi öncesine göre turist sayısını yüzde 21 artırarak listeye girerken, listenin zirvesinde yüzde 67 artışla Suudi Arabistan bulunuyor.

Araştırma, aynı zamanda en fazla turist kaybeden ülkeleri de gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre Türkiye, pandemi öncesine kıyasla uluslararası ziyaretçi sayısını artıran ülkeler arasında yer aldı. Avrupa'da Norveç, Sırbistan ve Danimarka ilk 10'a girerken; Portekiz, İspanya ve Fransa da 2019 seviyesinin üzerine çıkan ülkeler arasında gösterildi.

İSRAİL KAYIPTA LİDER

Pandemi sonrası toparlanamayan ülkeler de dikkat çekiyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler ve güvenlik sorunları bazı destinasyonlarda turist sayısını ciddi şekilde aşağı çekti. Kapsamlı yatırımlar, yeni destinasyon stratejileri ve ulaşım ağlarının genişlemesi özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini öne çıkarırken, Avrupa'da da bazı ülkeler güçlü toparlanma performansı sergiledi. Buna karşın yüzde 71 kayıpla İsrail, İrlanda ve ABD gibi ülkeler pandemi öncesindeki turist sayılarına henüz ulaşamadı.

Araştırma, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın küresel turizmde hızlı yükselişine işaret ederken, Avrupa'nın büyük bölümünün de pandemi öncesi seviyeleri yakalamayı başardığını ortaya koyuyor. Ancak çatışmaların yaşandığı bölgeler ile bazı gelişmiş ekonomilerde uluslararası turist trafiği hâlâ 2019 seviyesinin gerisinde bulunuyor.