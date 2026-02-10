Türkiye, turizmde sınıf atladı

ALMAN basınında yayımlanan bir haberde Türk turizminin son yıllardaki gelişimine dikkat çekilirken, çarpıcı bir analiz yapıldı. Türkiye'nin turizmde yeni bir döneme girdiği belirtilen haberde, "Türkiye, artık lüks ve ultra lüks turizm segmentinde de söz sahibi ülkeler arasında gösteriliyor" denildi. Türkiye'nin turizm stratejisi mercek altına alınan habere göre özellikle Antalya, Belek, Bodrum ve Ege kıyılarında son yıllarda açılan devasa resort oteller Türkiye'nin turizm profilini kökten değiştirdi. Haberde, "Türkiye, bu yatırımlarla artık İspanya ve Yunanistan'la sadece fiyat avantajı üzerinden değil, hizmet kalitesi ve lüks deneyim üzerinden de rekabet ediyor" denildi.