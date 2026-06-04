Türkiye-Türkmenistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar

Yılmaz Türkmenistan'da faaliyet gösteren iş insanlarının diplomatik ve ekonomik gelişmelerde oynadığı önemli role değinerek, "Toplantılarımız öncesinde özellikle sizlerle bir araya gelmek istedik. Sizler yıllardır Türkmenistan'da iş yapıyorsunuz, sahip olduğunuz tecrübe, karşılaştığınız fırsatlar, imkanlar, dile getirmek istediğiniz meseleler bizler için yol gösterici olacaktır. Yapacağımız temaslarda da sizlerin ifade edeceği meseleler bizlerin de üzerinde duracağımız konular olacaktır. Bu bakımdan bu toplantıyı yarın yapacağımız resmi toplantılar için bir hazırlık niteliğinde gördüğümü ifade etmek isterim" dedi.

TÜRKMENİSTAN'DA 56 MİLYAR DOLAR HACME ULAŞAN BİN 101 PROJE

Türkiye'nin Türkmenistan'a bugüne kadar gerçekleştirdiği doğrudan yatırımının 300 milyon dolar seviyesinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ancak müteahhitlikte çok daha yüksek bir sayı söz konusu. 56 milyar dolar hacme ulaşmış bin 101 proje bugüne kadar Türkmenistan'da gerçekleştirildi. Hepimiz bu eserlerle iftihar ediyoruz. İş dünyamızın ve Türkmenistan hükümetinin iş birliğinin sonucu ortaya konulan çok çeşitli eserler söz konusu. Bundan sonra da aynı şekilde bu iş birliğinin devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu ortak yürüyüşte sizlerin daima yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtmek isterim. Karşılaştığınız sorunların çözümü ve yeni imkanların hayata geçirilmesi için sizlerle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN ARASINDA 5 MİLYAR DOLARLIK ORTAK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Türkiye-Türkmenistan arasındaki ortak ticaret hacmini öncelikle 5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı, daha sonra ise bu sayıyı yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi var. Geçen yıl itibariyle 2,2 milyar dolar seviyelerini gördük ancak bizim amacımız hızla bu 5 milyar dolara ulaşmak ve ardından daha büyük hedeflere yürümeye devam etmek. Bu anlamda da sizlerin çabaları belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı.

"DTİK, YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN KAPISINI ARALAMAK İÇİN SAĞLIKLI BİR ZEMİNDİR"

Yılmaz, "Bugün burada bir araya gelmemiz tesadüf değil. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) gibi güçlü bir platform altında Türkmenistan'da faaliyet gösteren iş insanlarımızı buluşturan bu toplantı hem ortak sorunlara çözümler üretmek hem de yeni iş birliklerinin kapısını aralamak için isabetli, sağlıklı bir zemindir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Bu çerçevede sizlerden beklentimiz hem kamu özel sektör olarak iş birliğimizi güçlü tutmak hem de kendi aranızdaki dayanışmayı en güçlü şekilde devam ettirmeniz, Türk iş dünyasının bu topraklardaki sesini, ağırlığını daha fazla büyütmenizdir. Rakip değil, tamamlayıcı olmak, bu coğrafyada Türkiye'nin güçlü elçileri olmanın en kestirme yoludur. Hep birlikte hareket ettiğinizde hem şirketlerinizin hem de ülkelerimizin kazanacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz konuşmasının sonunda DEİK ve DTİK başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken, yarın çeşitli şekilde Türkiye-Türkmenistan ilişkilerini değerlendirme imkanı bulacaklarını belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör